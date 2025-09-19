Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артур КАРНОЗА: «Первые заработанные деньги с футбола потратил на дискотеку»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 21:39 | Обновлено 19 сентября 2025, 21:54
Бывший футболист пообщался с клубной пресс-службой «Кривбасса»

ФК Кривбасс

Бывший полузащитник криворожского «Кривбасса» Артур Карноза вспомнил, как выступал за клуб, и ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Как называют в команде?

– Артурчик. Артур Карноза.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Нет, ко всем отношусь ровно. Ладно, давайте пусть будет «Динамо». Клуб с большим именем всегда сильно выступает.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Больше всего нравится Ла Лига. Считаю чемпионат Испании самым сильным в мире.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Наверное, выберу Евгения Коноплянку. Это мой друг, мы давно не виделись.

– Любимый спортивный бренд?

– Мой любимый бренд – Nike. Раньше нравился Adidas. Видимо, стал старше и изменился вкус.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Макдональдс – БигМак. Также картофель фри и мороженое Макфлури.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать по футболу?

– Пошел на дискотеку, танцевал до утра. Пел в караоке. Первые деньги заработал в 14 лет, а на дискотеку ушел в 16. Еще маленький был, раньше не пускали. Не по росту, а вообще (улыбается).

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– На эмоциях очень часто говорил: клоуны...

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– «Днепр». Не Днепр-1, а именно Днепр.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Ничего не раздражает. Люблю футбол, потому что это конкретно для меня – жизнь. Одно из самых лучших, что со мной происходило и происходит в жизни.

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
