Артур КАРНОЗА: «Первые заработанные деньги с футбола потратил на дискотеку»
Бывший футболист пообщался с клубной пресс-службой «Кривбасса»
Бывший полузащитник криворожского «Кривбасса» Артур Карноза вспомнил, как выступал за клуб, и ответил на вопросы клубной пресс-службы.
– Как называют в команде?
– Артурчик. Артур Карноза.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Нет, ко всем отношусь ровно. Ладно, давайте пусть будет «Динамо». Клуб с большим именем всегда сильно выступает.
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Больше всего нравится Ла Лига. Считаю чемпионат Испании самым сильным в мире.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Наверное, выберу Евгения Коноплянку. Это мой друг, мы давно не виделись.
– Любимый спортивный бренд?
– Мой любимый бренд – Nike. Раньше нравился Adidas. Видимо, стал старше и изменился вкус.
– Любимая запрещенная еда или напиток?
– Макдональдс – БигМак. Также картофель фри и мороженое Макфлури.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать по футболу?
– Пошел на дискотеку, танцевал до утра. Пел в караоке. Первые деньги заработал в 14 лет, а на дискотеку ушел в 16. Еще маленький был, раньше не пускали. Не по росту, а вообще (улыбается).
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– На эмоциях очень часто говорил: клоуны...
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– «Днепр». Не Днепр-1, а именно Днепр.
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Ничего не раздражает. Люблю футбол, потому что это конкретно для меня – жизнь. Одно из самых лучших, что со мной происходило и происходит в жизни.
