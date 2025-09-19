Топ-трансферы. Барселона нацелилась на двух футболистов гранда

Каталонская «Барселона» нацелилась на подписание двух футболистов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, внимание испанского гранда привлекает английский нападающий Гарри Кейн и французский защитник Дайо Упамекано. Англичанина «сине-гранатовые» намерены подписать следующим летом з 50 миллионов евро.

Дайо Упамекано в Каталонии намерены подписать в качестве свободного агента, контракт француза с немецким клубом истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски.