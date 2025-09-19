Топ-трансферы. Барселона нацелилась на двух футболистов гранда
Внимание испанского гранда привлекает Гарри Кейн и Дайо Упамекано
Каталонская «Барселона» нацелилась на подписание двух футболистов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, внимание испанского гранда привлекает английский нападающий Гарри Кейн и французский защитник Дайо Упамекано. Англичанина «сине-гранатовые» намерены подписать следующим летом з 50 миллионов евро.
Дайо Упамекано в Каталонии намерены подписать в качестве свободного агента, контракт француза с немецким клубом истекает летом 2026 года.
