Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-трансферы. Барселона нацелилась на двух футболистов гранда
Испания
19 сентября 2025, 22:00 |
1007
1

Топ-трансферы. Барселона нацелилась на двух футболистов гранда

Внимание испанского гранда привлекает Гарри Кейн и Дайо Упамекано

19 сентября 2025, 22:00 |
1007
1
Топ-трансферы. Барселона нацелилась на двух футболистов гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Дайо Упамекано

Каталонская «Барселона» нацелилась на подписание двух футболистов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, внимание испанского гранда привлекает английский нападающий Гарри Кейн и французский защитник Дайо Упамекано. Англичанина «сине-гранатовые» намерены подписать следующим летом з 50 миллионов евро.

Дайо Упамекано в Каталонии намерены подписать в качестве свободного агента, контракт француза с немецким клубом истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски.

По теме:
25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
Действительно ли он был проблемой? Рэшфорд превзошел атакующее трио МЮ
Легионер отказался переходить в денежный клуб УПЛ. Выбрал клуб в рф
Дайо Упамекано Гарри Кейн Барселона Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
Футбол | 19 сентября 2025, 23:02 0
Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать

Артем признался, что у него было несколько таких предложений – все он отклонил

КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19 сентября 2025, 07:36 2
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»

Легендарный вратарь выделил Тьерри Анри

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Футбол | 19.09.2025, 02:04
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Samuel
С*сати
Ответить
0
Популярные новости
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 88
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем