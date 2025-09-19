Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета рассказал, зачем руководство лондонского клуба решило подписать английского полузащитника Нони Мадуэке.

– Я был уверен, что это игрок с талантом и качеством, которых у нас не было в команде. Игрок очень опасен и с большим мастерством, который должен сделать нас сильнее.

Как только я поднял трубку и поговорил с ним, его отцом и агентом, все трое произвели на меня впечатление, что они действительно хотят присоединиться, и увидели здесь что-то особенное, частью чего хотели стать.

Потом он приехал сюда, постепенно привык привыкать, и команда начала привыкать к нему. Думаю, его влияние на команду сейчас очень, очень положительное, – сказал Артета.

В прошлом сезоне 23-летний Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.