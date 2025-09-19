Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Англия
19 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:00
1039
0

Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»

Коуч расхвалил Нони Мадуэке

19 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:00
1039
0
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета рассказал, зачем руководство лондонского клуба решило подписать английского полузащитника Нони Мадуэке.

– Я был уверен, что это игрок с талантом и качеством, которых у нас не было в команде. Игрок очень опасен и с большим мастерством, который должен сделать нас сильнее.

Как только я поднял трубку и поговорил с ним, его отцом и агентом, все трое произвели на меня впечатление, что они действительно хотят присоединиться, и увидели здесь что-то особенное, частью чего хотели стать.

Потом он приехал сюда, постепенно привык привыкать, и команда начала привыкать к нему. Думаю, его влияние на команду сейчас очень, очень положительное, – сказал Артета.

В прошлом сезоне 23-летний Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.

По теме:
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Клуб УПЛ отказался от легионера. Его лично выгнал главный тренер
Микель АРТЕТА: «Для меня он – лучший тренер мира»
Микель Артета Нони Мадуэке Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: BBC
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19 сентября 2025, 06:55 7
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка

Александр принял участие в благотворительном футбольном матче

Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18 сентября 2025, 22:30 7
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ

В четверг в Токио были разыграны четыре комплекта наград

Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Футбол | 19.09.2025, 18:42
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Джейми КАРРАГЕР: «Статистика поражает. Он лучший форвард в истории Англии»
Футбол | 19.09.2025, 19:55
Джейми КАРРАГЕР: «Статистика поражает. Он лучший форвард в истории Англии»
Джейми КАРРАГЕР: «Статистика поражает. Он лучший форвард в истории Англии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем