Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛЧ не обязательна. Руководство Ман Юнайтед сообщило задачу Амориму
Англия
19 сентября 2025, 18:21 |
После разгромного поражения от Манчестер Сити у тренера состоялась встреча с владельцем клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим встретился с владельцем клуба Джимом Рэтклиффом, где были обсуждены дальнейшие задания команды.

По информации talkSPORT, руководство продолжает поддерживать главного тренера и верит, что он сможет вывести команду в еврокубки.

Также Амориму сообщили, что Лига чемпионов не считается приоритетной задачей. Вместо этого тренер услышал от Рэтклиффа, что играть в Лиге Европы или Лиге конференций должно стать для него обязательной миссией.

Какие-либо намеки на отставку Аморима во время встречи отсутствовали.

Встреча с Рэтклиффом была запланирована, а его появление на тренировочной базе – привычное явление для «красных дьяволов».

Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
