ЛЧ не обязательна. Руководство Ман Юнайтед сообщило задачу Амориму

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим встретился с владельцем клуба Джимом Рэтклиффом, где были обсуждены дальнейшие задания команды.

По информации talkSPORT, руководство продолжает поддерживать главного тренера и верит, что он сможет вывести команду в еврокубки.

Также Амориму сообщили, что Лига чемпионов не считается приоритетной задачей. Вместо этого тренер услышал от Рэтклиффа, что играть в Лиге Европы или Лиге конференций должно стать для него обязательной миссией.

Какие-либо намеки на отставку Аморима во время встречи отсутствовали.

Встреча с Рэтклиффом была запланирована, а его появление на тренировочной базе – привычное явление для «красных дьяволов».