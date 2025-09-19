ЛЧ не обязательна. Руководство Ман Юнайтед сообщило задачу Амориму
После разгромного поражения от Манчестер Сити у тренера состоялась встреча с владельцем клуба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим встретился с владельцем клуба Джимом Рэтклиффом, где были обсуждены дальнейшие задания команды.
По информации talkSPORT, руководство продолжает поддерживать главного тренера и верит, что он сможет вывести команду в еврокубки.
Также Амориму сообщили, что Лига чемпионов не считается приоритетной задачей. Вместо этого тренер услышал от Рэтклиффа, что играть в Лиге Европы или Лиге конференций должно стать для него обязательной миссией.
Какие-либо намеки на отставку Аморима во время встречи отсутствовали.
Встреча с Рэтклиффом была запланирована, а его появление на тренировочной базе – привычное явление для «красных дьяволов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре противостояния КБДК
Коуч не думает об уходе из национальной команды