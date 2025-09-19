К Роналду. Звезда сборной Украины может перебраться в Саудовскую Аравию

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Radio Radio.

По информации источника, два клуба из Саудовской Аравии нацелены на подписание форварда сборной Украины, которого итальянский клуб оценивает в 28 миллионов евро. «Волки» готовы попрощаться с Довбиком.

В составе «Аль-Насра» выступает легендарный Криштиану Роналду.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини выбрал основного форварда на матч с «Лацио».