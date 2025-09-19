Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  К Роналду. Звезда сборной Украины может перебраться в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
19 сентября 2025, 16:05 |
1303
1

Артем Довбик привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Radio Radio.

По информации источника, два клуба из Саудовской Аравии нацелены на подписание форварда сборной Украины, которого итальянский клуб оценивает в 28 миллионов евро. «Волки» готовы попрощаться с Довбиком.

В составе «Аль-Насра» выступает легендарный Криштиану Роналду.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини выбрал основного форварда на матч с «Лацио».

По теме:
Владислав ВАНАТ: «Это пойдет на пользу моему росту как футболиста»
Мбаппе vs Роналду: какие цифры они имели при достижении 50 голов за Реал?
80-миллионный трансфер Ман Юнайтед может перебраться в Аль-Наср
Рома Рим Артем Довбик чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Серии A Аль-Иттихад Джидда Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Даниил Кирияка Источник
Микола Унгурян
"зірка" хіба що збірної України))) (і то протухша, тому що грати не дуже хоче)
нехай переходить, хоча б побачить як грають форварди
