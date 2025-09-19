Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на матч Серии А

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч четвертого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Рома». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» (Рим) в 13:30 по киевскому времени.

По информации итальянской прессы, главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини выбрал основного форварда, который сыграет в этом поединке. В стартовом составе римского клуба с первых минут на поле выйдет ирландец Эван Фергюссон, в то время, как украинский нападающий Артем Довбик начнет эту встречу со скамейки запасных.

Ирландец провел три официальных матча за «Рому», но так и не сумел забить первый гол в Италии. Несмотря на это, Гасперини доволен игрой и прогрессом 20-летнего футболиста.

Сообщается, что важную роль в выборе основного форварда для Гасперини сыграл международный перерыв – Довбик остался без забитых мячей в составе сборной Украины, а Фергюсон забил дважды за Ирландию в отборе на ЧМ-2026.

В нынешнем сезоне украинец провел два матча за римский клуб, но пока не отметился результативными действиями.