Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на матч Серии А
Италия
19 сентября 2025, 12:01 |
818
2

Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на матч Серии А

В поединке четвертого тура Серии А «Рома» на выезде сыграет против «Лацио»

19 сентября 2025, 12:01 |
818
2
Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч четвертого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Рома». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» (Рим) в 13:30 по киевскому времени.

По информации итальянской прессы, главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини выбрал основного форварда, который сыграет в этом поединке. В стартовом составе римского клуба с первых минут на поле выйдет ирландец Эван Фергюссон, в то время, как украинский нападающий Артем Довбик начнет эту встречу со скамейки запасных.

Ирландец провел три официальных матча за «Рому», но так и не сумел забить первый гол в Италии. Несмотря на это, Гасперини доволен игрой и прогрессом 20-летнего футболиста.

Сообщается, что важную роль в выборе основного форварда для Гасперини сыграл международный перерыв – Довбик остался без забитых мячей в составе сборной Украины, а Фергюсон забил дважды за Ирландию в отборе на ЧМ-2026.

В нынешнем сезоне украинец провел два матча за римский клуб, но пока не отметился результативными действиями.

По теме:
Звезда сборной Украины может неожиданно уехать играть к Криштиану Роналду
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
Известный экс-игрок Ромы назвал главные слабости Довбика в Роме
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Лацио Лацио - Рома Джан Пьеро Гасперини Эван Фергюсон Артем Довбик
Николай Титюк Источник: RomaPress
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 18 сентября 2025, 20:11 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

УЕФА начало расследование конфликта между Симеоне и фанатом Ливерпуля
Футбол | 19 сентября 2025, 11:59 0
УЕФА начало расследование конфликта между Симеоне и фанатом Ливерпуля
УЕФА начало расследование конфликта между Симеоне и фанатом Ливерпуля

Союз не обошел вниманием скандал в конце матча

КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19.09.2025, 07:36
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Прогнозовано і так до кінця  сезону 
Ответить
+1
zzg77
Не думаю, що Рома з Гасперіні покращить гру ближчим часом. Він дубуватий тренер. Він ліпить команду не з тих гравців, що є в наявності, а з тих яких хоче придбати!
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
17.09.2025, 15:25 8
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем