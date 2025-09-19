Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги

Если вы однажды подумаете, что в вашей жизни беспорядок, то вспомните свежую ситуацию с удалением Хейсена в Ла Лиге. Там «Реал» остался без футболиста еще до перерыва, поэтому едва выиграл матч (17 ударов было нанесено по его воротам во второй 45-минутке). Затем Примера признала ошибочность решения и... все равно дала Хейсену 2 матча дисквалификации. «Реал» подал апелляцию, однако ее отклонили. Подал еще одну – и снова. Мадридский клуб не остановится и продолжит бороться за своего футболиста, но уже пятница, а ничего не решено – против «Эспаньола» придется играть без своего центрального защитника. Лучшего защитника, потому что Рюдигер травмирован, а Милитао менее убедителен в начале сезона. Видимо, Хейсена заменит склонный к привозам Асенсио. «Реал» здесь – жертва ошибки. Ла Лига дискредитирует сама себя.

Но проблемы не только у лидера чемпионата Испании. Тот же «Атлетико», например, будет выводить на поле ассистент Симеоне, а не сам Диего. К чему это приведет и как на этом заработать? Написал в данном тексте.

19.09. Бетис – Реал Сосьедад, 1Х и ТМ3.5, 1.65

Одна из самых тяжелых арен во всем чемпионате Испании. В прошлом сезоне «Барселона», победитель розыгрыша Ла Лиги, проиграла только 4 своих домашних матча, а «Бетис» – только 3. В позапрошлом году, кстати, местные также уступили здесь только трижды. Имеют свою постоянную «норму». В розыгрыше 25/26 уже слили здесь один раз, поэтому вряд ли уступят снова еще в сентябре. «Реал Сосьедад» приятно удивил после перерыва в матче с мадридским тезкой (1:2), однако в большинстве – в равных составах набирал в среднем только 1.13 xG/тур, хотя и играл только с командами второй половины таблицы по качеству составов. Чтобы победить «Бетис» в его логове, нужно быть сильным. Это пока не про «Сосьедад». Ну и крепим к 1Х стандартный для Испании ТМ, потому что гости забили только мяч в последних 5 выездах, местные – максимум гол в 4 из 5 первых поединков сезона. Голы подвезут в других матчах.

20.09. Жирона – Леванте, П1, 1.94

Никаких патриотических настроений. «Леванте» на старте сезона – просто слабая команда, которая зашла в Ла Лигу не играть в футбол, а именно выживать. Среднее владение на дистанции в 4 тура – 30.1%. Это ужас. Не помню такого вообще даже на таких коротких отрезках. В Каталонию команда отправится защищать свои ворота. «Жирона» на последнем месте в таблице, но вне топ-7 худших по показателю xG, поэтому с созданием моментов у нее проблем нет. Если придется 90 минут искать способы взломать этот низкий блок соперника, то хотя бы раз команда и Мичел, вообще-то талантливый тренер, справятся. Возможно, даже ногами Ваната. В прошлом сезоне «Жирона» была близка к вылету, но сохранила прописку благодаря тому, что победила в 4 из 5 домашних матчей против клубов с 14 и ниже строк таблицы. Она склонна брать «свое». Матч с одной из худших команд Ла Лиги – точно «свое».

20.09. Реал Мадрид – Эспаньол, 1Х и обе забьют, 1.97

Как написал во вступлении, не сыграет Хейсен. А кем тогда оформлять сухарь? Куртуа от всех угроз не спасет. Асенсио привозил на клубном ЧМ. Он молод и играет рискованно, это его манера, поэтому ошибок не избежать. Должен привезти 5, 10, 20 голов, чтобы сделать выводы и вырасти в топ-защитника. Должен играть. В Мадриде почти не играет, не развивается, не становится лучше. Должен был уйти в аренду летом, но то ли клуб не отпустил, то ли сам игрок не захотел. Хейсен делал защиту «Реала» надежной, Асенсио – существенный даунгрейд. А еще «Эспаньол» в сезоне без поражений, забил 8 голов в 4 матчах. Только в одном отличился меньше 2 раз: против автобусного «Овьедо» (1:0). С «Реалом» будет пространство, а еще – свежесть, потому что не играл в ЛЧ. Но, конечно, победить мадридцев в столице Испании не сможет: вообще-то имеет состав уровня борьбы за выживание. Это не та команда, которая нанесет «Реалу» первое поражение в сезоне.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, есть официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

20.09. Алавес – Севилья, ТМ2.5, 1.55

Матч пройдет по сценарию «Алавеса». Эта команда – максимально рабочая. Культ труда: нужно много бегать за мячом, чтобы набирать очки. Еще больше, чтобы выигрывать. Коллектив в топ-6 худших по точности пасов и с отрывом лучший по выигранным верховым единоборствам. По нарушениям/матч также топ-1. «Алавес» больше борется, чем играет в футбол. «Севилья» – другая, но получила нового тренера летом. Тот является аргентинцем, в Европе работал только в Греции – пока привыкает к Испании и команде, а она – к нему. Может и талантливый, но пока только ищет, знакомится с вариантами. Уже поиграл с одним/двумя опорниками, четверкой/тройкой защитников, одним/двумя нападающими. А результат – xG меньше, чем у «Жироны». Хуже по этому показателю только новички лиги. В 3 последних матчах «Алавеса» было забито суммарно 4 гола, и «Севилья» не имеет ничего, чтобы растормошить этого соню.

20.09. Вильярреал – Осасуна, ИТБ2(0.5), 1.65

Прогноз с оглядкой на Лигу чемпионов. «Вильярреал» в прошлом сезоне не выступал в еврокубках, мог концентрироваться исключительно на матчах чемпионата Испании – и все равно пропустил аж 51 мяч в 38 турах. Сыграл на ноль только 7 раз, причем большинство сухарей – одержанные против команд с 14 строки таблицы и ниже. «Осасуна» – команда другого уровня, прошлогоднее 9 место чемпионата. Сыграть на ноль с оппонентом такого класса было бы проблематично даже для «Вильярреала» образца прошлого сезона. А летом он потерял нескольких игроков, которые позволяли лучше держать мяч, сейчас стартовал в ЛЧ, причем выездным матчем. А точно ли будет готов сыграть на максимуме в ЛЛ? Не будет ли пропускать голы хотя бы из-за усталости? Команда на 3-матчевой серии с пропущенными, с «Осасуной» на ноль не сыграла 4 раза подряд. В прошлом сезоне этот оппонент в ворота «Вильярреала» забил 4 за 180 минут.

20.09. Валенсия – Атлетик, Обе забьют, 1.98

Снова участник Лиги чемпионов. Частично аргументация та же: «Атлетик» не привык соревноваться с лучшими клубами мира, поэтому, набегавшись с «Арсеналом» посреди недели, может не впечатлить в матче Примеры. Все-таки футбол в обороне команды из Бильбао сильно заточен под прессинг, а трудно прессинговать вплоть до чужого вратаря, когда устал. «Атлетик» и так 100% своих побед в сезоне одержал с минимальной разницей в счете и пропустил во всех, кроме одного, матчах, а чрезмерная нагрузка способна свалить его с ног. «Валенсия» в матче с «Барселоной» на прошлой неделе пропустила 6 и доказала, что играет в футбол без обороны. Следовательно, должна забивать, чтобы набирать очки. Не будет только защищаться, тем более у себя дома. Здесь она, кстати, отличилась в 7 из 8 последних случаев. Гол «Атлетика»? Он просто более сильная команда. Выиграл 3 из 4 матчей в ЛЛ в начале сезона. Вряд ли не забьет в 3 календарных играх подряд.

21.09. Райо Вальекано – Сельта, ТБ2.5, 2.04

В прошлом сезоне «Сельта» была среди самых ярких команд Ла Лиги. Причина проста: высокая результативность ее матчей. Только 3 клуба в том чемпионате и забили, и пропустили по 50+ за чемпионат, и «Сельта» была среди них. По среднему показателю голов в матчах уступила без учета «Реала» и «Барселоны» лишь паре клубов дивизиона. Пробила ТБ2.5 в 24 из 38 случаев, даже мадридский гранд был в этом менее успешен (22). Что должна была сделать команда летом? Пойти за защитниками. Что сделала? Взяла Жутглу и Сарагосу – форварда и креативного вингера. Она сделала свой выбор, заявила этими приобретениями: продолжит играть смело и в атаку. Но в 4 первых турах ни разу не пробила ТБ2.5: 2:0, 1:1, 1:1, 1:1. Каждый раз была близка, но все никак. Сейчас хороший момент сыграть против серии «Сельты». «Райо», кстати, также автобус не паркует.

21.09. Мальорка – Атлетико, Ф1(+1), 1.55

Я не склонен считать, что тренер на бровке – незаменимая фигура. Довольно часто он там для вида и солидности. Однако это не тот случай. Симеоне у боковой линии заводит команду. Он ее душа, психолог – а уже потом футбольный тренер. Однако из-за дисквалификации будет наблюдать за футболом с трибун. «Атлетико» может не хватить эмоций. А что тогда останется от команды? Она в сезоне провела 5 матчей, из которых победила только в 1. Сделала это дома при плюс-минус равном балансе по xG, то есть просто лучше использовала шансы, не переиграла оппонента. А теперь гостевой поединок. Еще и с «Мальоркой», которая без топового состава, но годами играет надежно в обороне. В прошлом сезоне в 7 из 8 матчей против клубов топ-4 таблицы пропустила максимум дважды. Дома остановила «Реал» (1:1). В новом чемпионате пока не впечатляет результатами, но Ф(+1) не удержала только против «Барселоны». Шанс уверенной выездной победы «Атлетико» – мизерный.

21.09. Эльче – Овьедо, П1, 1.95

На первый взгляд битва новичков чемпионата. Но на самом деле дуэль команды, которая регулярно квалифицируется в Ла Лигу, и коллектива, который десятками лет «пропускал» ее розыгрыши. «Овьедо» – меньший клуб. С меньшим бюджетом, меньшими амбициями и т.д. Попал в ЛЛ только через плей-офф Сегунды, «Эльче» – напрямую. Летом не стал сильнее. Пока является худшим в Примере по ожидаемым очкам. За 4 тура забил только 1 гол, и тот – дома. Худший по ударам, худший по времени, которое мяч проводит на атакующей трети поля. По многим метрикам атаки. Но и в обороне не впечатляет, пока только один раз смог не пропустить. «Эльче» в топ-6 лучших клубов Испании по владению (лучше «Бетиса» и «Атлетика»), интересно разыгрывает круглый, а в прошлом туре заставил саму «Севилью» адаптироваться под него. Он точно сильнее. Точно переиграет «Овьедо». Вероятно, и победит.

21.09. Барселона – Хетафе, Угловые: ИТБ2(2.5), 1.85

Креативное завершение текста. «Хетафе» недооценивают. Команда плохо подает угловые – факт. «Барселона» допускает не так много корнеров – также факт. Поэтому приезжий коллектив и не выполнит 6+ в Каталонии. Но планка в 3 – априори невысокая. В прошлом сезоне она оказалась по плечу андердогу в 5 из 6 матчей против классической испанской топ-тройки, а в Барселоне он вообще выполнил 5 подач от флажка. В новом чемпионате «Хетафе» пробил ИТБ(2.5) по показателю в 4 из 4 матчей лиги. А еще он в форме: аж 9 набранных баллов из 12. Будет сопротивляться против «Барселоны», даст бой. В таком случае будет цепляться за любой шанс подержать мяч у чужих ворот, в том числе за корнеры. Каталонцы сыграют после тяжелого матча в ЛЧ в четверг, Ямаль проведет на поле минимум минут (после травмы Флик не выпустит его надолго против самой грубой команды лиги) – «Барселона» вполне может выступить на уровне ниже обычного. Это отразится в том числе на ее статистических показателях.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.