  «Я был в шоке». Кравец рассказал о конфликте Ярмоленко и Шовковского
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 11:33
«Я был в шоке». Кравец рассказал о конфликте Ярмоленко и Шовковского

Бывший нападающий Динамо удивлен тем, как извратили эту историю

«Я был в шоке». Кравец рассказал о конфликте Ярмоленко и Шовковского
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший нападающий и экс-сотрудник структуры киевского «Динамо» Артем Кравец прокомментировал слухи о конфликте вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко с главным тренером команды Александром Шовковским:

«На счет конфликта... Слушайте, конфликты случаются в футбольных командах всегда, постоянно там. И не один, даже в течение одного сезона. И, то есть вопрос в том, как это вообще там вышло за пределы команды, а во-вторых, это с какой формулировкой это дошло в первую очередь до президента, в том плане, что там тренера сливают в матче Лиги чемпионов.

Это настолько все было перекручено, что я немного был в шоке от всего этого».

Артем Кравец Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
