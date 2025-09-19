«Я был в шоке». Кравец рассказал о конфликте Ярмоленко и Шовковского

Бывший нападающий и экс-сотрудник структуры киевского «Динамо» Артем Кравец прокомментировал слухи о конфликте вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко с главным тренером команды Александром Шовковским:

«На счет конфликта... Слушайте, конфликты случаются в футбольных командах всегда, постоянно там. И не один, даже в течение одного сезона. И, то есть вопрос в том, как это вообще там вышло за пределы команды, а во-вторых, это с какой формулировкой это дошло в первую очередь до президента, в том плане, что там тренера сливают в матче Лиги чемпионов.

Это настолько все было перекручено, что я немного был в шоке от всего этого».