Колос переписал историю. Команда из Ковалевки побила собственный рекорд

«Колос» седьмой сезон выступает среди лучших клубов страны. Но уже сейчас можно сказать, что старт нынешнего чемпионата команда из провинциальной Ковалевки может занести себе в актив.

Подопечные Руслана Костышина в пяти матчах набрали 13 очков из 15-ти возможных, что является их лучшим результатом в истории. Прежнее достижение датировано сезоном-2020/21, тогда «Колос» в пяти поединках положил в копилку 11 баллов.

Успехи «Колоса» в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua отметил и легендарный в прошлом украинский нападающий Виктор Грачев.

– Старт чемпионата говорит о том, что команда Руслана Костышина умеет добиваться результата, причем, не отбиваясь, а имея свою стратегию, – сказал Грачев. – Если проанализировать все клубные составляющие и нынешнюю игру команд, то, как минимум в шестерке «Колосу» место есть. То есть, это будет один из главных претендентов на попадание в еврокубковую зону.

В шестом туре УПЛ у «Колоса» есть возможность улучшить свой результат. На своем поле подопечные Руслана Костышина сыграют с «Вересом», который с шестью очками идет на 10 месте.