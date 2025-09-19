Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос переписал историю. Команда из Ковалевки побила собственный рекорд
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 14:26 |
591
0

Колос переписал историю. Команда из Ковалевки побила собственный рекорд

В текущем чемпионате УПЛ подопечные Руслана Костышина набрали 13 очков из 15-ти возможных

19 сентября 2025, 14:26 |
591
0
Колос переписал историю. Команда из Ковалевки побила собственный рекорд
ФК Колос

«Колос» седьмой сезон выступает среди лучших клубов страны. Но уже сейчас можно сказать, что старт нынешнего чемпионата команда из провинциальной Ковалевки может занести себе в актив.

Подопечные Руслана Костышина в пяти матчах набрали 13 очков из 15-ти возможных, что является их лучшим результатом в истории. Прежнее достижение датировано сезоном-2020/21, тогда «Колос» в пяти поединках положил в копилку 11 баллов.

Успехи «Колоса» в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua отметил и легендарный в прошлом украинский нападающий Виктор Грачев.

– Старт чемпионата говорит о том, что команда Руслана Костышина умеет добиваться результата, причем, не отбиваясь, а имея свою стратегию, – сказал Грачев. – Если проанализировать все клубные составляющие и нынешнюю игру команд, то, как минимум в шестерке «Колосу» место есть. То есть, это будет один из главных претендентов на попадание в еврокубковую зону.

В шестом туре УПЛ у «Колоса» есть возможность улучшить свой результат. На своем поле подопечные Руслана Костышина сыграют с «Вересом», который с шестью очками идет на 10 месте.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес
Итоги Q1 женского Кубка Европы. Колос вылетел, зато в Q2 сыграет Ворскла
Безумные зарплаты в ЛНЗ? Каюк жестко ответил журналисту
Виктор Грачев Колос Ковалевка Руслан Костышин Украинская Премьер-лига Верес Ровно
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре
Футбол | 19 сентября 2025, 14:45 0
Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре
Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Анортосисе»

Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19 сентября 2025, 07:12 3
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»

Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая

Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Волейбол | 18.09.2025, 17:57
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
Футбол | 19.09.2025, 08:10
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 1
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 33
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем