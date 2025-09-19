ФОТО. Судаков и Трубин провели первую тренировку под руководством Моуриньо

В четверг, 18 сентября, новый главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо провел первую тренировку после начала сотрудничества с лиссабонским клубом.

«Орлы» продолжают подготовку к матчу шестого тура чемпионата Португалии, в котором выйдут на поле 20 сентября в 20:00 по киевскому времени против AVS.

После официального объявления о назначении, Моуринью отправился на поле клубной базы в «Сейшале», чтобы провести первую тренировку в качестве нового тренера команды. Португальский специалист много времени провел на поле в разговоре с капитаном команды, аргентинским защитником Николасом Отаменди.

На данный момент известно, что в тренерский штаб Жозе войдут Жоау Тральян (помощник тренера), Педро Мачаду (помощник тренера), Рикарду Формозинью (помощник тренера), Рикардо Роша (помощник тренера), Роберто Мерелла (тренер-аналитик), Рубен Соарес (тренер-аналитик), Антониу Диас (физический тренер) и Нуну Сантос (тренер вратарей).

Под руководством именитого португальца будут выступать два футболиста сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

ФОТО. Первая тренировка лиссабонской Бенфики под руководством Жозе Моуриньо