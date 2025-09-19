Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб с четырьмя украинцами выиграл Кубок Кыргызстана. Один из них забил гол
19 сентября 2025, 12:49 | Обновлено 19 сентября 2025, 13:17
«Дордой» Бишкек в дополнительное время одержал победу над клубом «Мурас Юнайтед»

ФК Дордой Бишкек

18 сентября в Кыргызстане состоялся финал национального Кубка между клубами «Мурас Юнайтед» и «Дордой» Бишкек.

С первых минут в составе «Дордоя» вышли три украинских футболиста – Владимир Заименко, Алексей Лобов и Владислав Кобылянский. Четвёртый игрок из Украины, Андрей Амоно́в, начал игру на скамейке запасных.

Выявить победителя в основное время клубам не удалось, и противостояние перешло в овертайм.

Первым автором гола стал украинец Кобылянский, отличившийся на 95-й минуте. «Дордой» закрепил своё преимущество чуть позже, забив второй мяч в игре.

«Мурас Юнайтед» под занавес дополнительного времени отквитал один гол, но было уже слишком поздно – 2:1 в пользу «Дордоя».

Кубок Кыргызстана. Финал. 18 сентября

«Мурас Юнайтед» – «Дордой» Бишкек – 1:2

Голы: Жапаров, 120 – Кобылянский, 95, Мрджа, 109

По теме:
Украинский тренер рассказал, почему снова возглавил клуб из Кыргызстана
Поклонский рассказал, чем чемпионат Кыргызстана притягивает украинцев
Александр ПОКЛОНСКИЙ: «В Украине я человек-невидимка»
Дордой Бишкек Мурас Юнайтед Владимир Заименко Алексей Лобов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
