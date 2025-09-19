Клуб с четырьмя украинцами выиграл Кубок Кыргызстана. Один из них забил гол
«Дордой» Бишкек в дополнительное время одержал победу над клубом «Мурас Юнайтед»
18 сентября в Кыргызстане состоялся финал национального Кубка между клубами «Мурас Юнайтед» и «Дордой» Бишкек.
С первых минут в составе «Дордоя» вышли три украинских футболиста – Владимир Заименко, Алексей Лобов и Владислав Кобылянский. Четвёртый игрок из Украины, Андрей Амоно́в, начал игру на скамейке запасных.
Выявить победителя в основное время клубам не удалось, и противостояние перешло в овертайм.
Первым автором гола стал украинец Кобылянский, отличившийся на 95-й минуте. «Дордой» закрепил своё преимущество чуть позже, забив второй мяч в игре.
«Мурас Юнайтед» под занавес дополнительного времени отквитал один гол, но было уже слишком поздно – 2:1 в пользу «Дордоя».
Кубок Кыргызстана. Финал. 18 сентября
«Мурас Юнайтед» – «Дордой» Бишкек – 1:2
Голы: Жапаров, 120 – Кобылянский, 95, Мрджа, 109
FT ⌛️⌛️⌛️ pic.twitter.com/f09IwTjeIN— FC Dordoi ⭐️ (@FCDordoi) September 18, 2025
«Мурас Юнайтед» менен «Дордой» командаларынын ортосунда Кыргыз Республикасынын Кубогуна финалдык беттеш болуп, ага Мамлекет башчысы катышты. Беттеш 1:2 эсеби менен “Дордойдун” пайдасына аяктады. Жеңүүчүлөргө медалдарды жана Кубокту Президент Садыр Жапаров тапшырды. pic.twitter.com/rKBr6ZfdlW— Sultan Dosaliev (@SultanDosaliev) September 18, 2025
