Клуб с четырьмя украинцами выиграл Кубок Кыргызстана. Один из них забил гол

18 сентября в Кыргызстане состоялся финал национального Кубка между клубами «Мурас Юнайтед» и «Дордой» Бишкек.

С первых минут в составе «Дордоя» вышли три украинских футболиста – Владимир Заименко, Алексей Лобов и Владислав Кобылянский. Четвёртый игрок из Украины, Андрей Амоно́в, начал игру на скамейке запасных.

Выявить победителя в основное время клубам не удалось, и противостояние перешло в овертайм.

Первым автором гола стал украинец Кобылянский, отличившийся на 95-й минуте. «Дордой» закрепил своё преимущество чуть позже, забив второй мяч в игре.

«Мурас Юнайтед» под занавес дополнительного времени отквитал один гол, но было уже слишком поздно – 2:1 в пользу «Дордоя».

Кубок Кыргызстана. Финал. 18 сентября

«Мурас Юнайтед» – «Дордой» Бишкек – 1:2

Голы: Жапаров, 120 – Кобылянский, 95, Мрджа, 109