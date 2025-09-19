Нападающий Наполи: «Играть против Манчестер Сити на Этихаде – тяжело»

Датский нападающий «Наполи», арендованный у «Манчестер Юнайтед», Расмус Хойлунд подвел итоги матча против «Манчестер Сити» в первом туре Лиги чемпионов.

Итальянский клуб в первом тайме остался в меньшинстве, и тренер заменил Кевина Де Брюйне. В итоге «Наполи» проиграл со счетом 0:2.

«Конечно, играть против «Манчестер Сити» на этом стадионе сложно, учитывая качество их игроков. Это очень, очень тяжело, тем более когда остаешься в меньшинстве.

Де Брюйне? Конечно, он хотел сыграть в этом матче, но он понимает, что тренер принимает решение, и мы должны уважать его выбор, будь то Кевин или кто-либо еще», — заявил Хойлунд.