Нападающий Наполи: «Играть против Манчестер Сити на Этихаде – тяжело»
Расмус Хойлунд несколькими словами проанализировал матч Лиги чемпионов
Датский нападающий «Наполи», арендованный у «Манчестер Юнайтед», Расмус Хойлунд подвел итоги матча против «Манчестер Сити» в первом туре Лиги чемпионов.
Итальянский клуб в первом тайме остался в меньшинстве, и тренер заменил Кевина Де Брюйне. В итоге «Наполи» проиграл со счетом 0:2.
«Конечно, играть против «Манчестер Сити» на этом стадионе сложно, учитывая качество их игроков. Это очень, очень тяжело, тем более когда остаешься в меньшинстве.
Де Брюйне? Конечно, он хотел сыграть в этом матче, но он понимает, что тренер принимает решение, и мы должны уважать его выбор, будь то Кевин или кто-либо еще», — заявил Хойлунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 16 по 18 сентября состоялись поединки стартового тура ЛЧ
В Токио продолжается чемпионат мира 2025 по легкой атлетике