РЭШФОРД: «Я почувствовал, что есть пространство. Подумал, что надо пробить»

Форвард каталонской Барселоны Маркус Рэшфорд, который оформил дубль в ворота Ньюкасла в матче Лиги чемпионов, прокомментировал победу команды:

«[Играть за Барсу — это] потрясающий опыт. Я всегда был большим поклонником Барселоны. Мы хотим выигрывать как можно больше.

Болельщики хотят видеть, как команда побеждает и показывает красивый футбол. Здесь было нелегко играть в футбол. Первый тайм был напряженным. Против этой команды очень трудно играть.

В какой-то момент я почувствовал, что есть пространство. Подумал, надо попытаться пробить. Их игрок пытался блокировать, поэтому я попробовал поднять мяч выше. Я знал, что если поймаю его как следует, вратарю будет очень сложно остановить удар.

На все 100% я переполнен эмоциями. Я очень мотивирован и полон решимости. Качество, которое есть у нас в команде, вдохновляет меня. Играть с этими игроками — настоящее удовольствие.

Ханси Флик? Он топ-тренер, топ-менеджер по работе с игроками. Амбиции в Лиге чемпионов? Цель только выиграть ее. Больше ничего у нас в мыслях нет. Мы понимаем, насколько сложен этот турнир».

