Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАУ: «Против таких команд у вас не будет много шансов. Мы были наказаны»
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 04:53 |
46
0

ХАУ: «Против таких команд у вас не будет много шансов. Мы были наказаны»

Наставник Ньюкасла прокомментировал поражение Барселоне в Лиге чемпионов

19 сентября 2025, 04:53 |
46
0
ХАУ: «Против таких команд у вас не будет много шансов. Мы были наказаны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал поражение своих подопечных в матче первого тура Лиги чемпионов против Барселоны (0:1):

«Разочаровывает. Мы действительно были в игре. У меня никогда не было ощущения, что мы выпали из нее. Я расстроен, что мы не забили первыми гол. Это было решающим. У нас были шансы сделать это. Мы показали самоотверженную, мужественную игру, но, возможно, нам не хватило качества, чтобы победить.

Мы хотели создать сложную атмосферу с высокотемповым футболом. Думаю, это получилось. Но нам не повезло с отскоками после прессинга. Шансы были в первом тайме. Против таких команд у вас не будет их много. Мы были наказаны.

Конечно, мы могли сыграть лучше при обоих голах. При первом больше, чем при втором. Разочарован, что ему [Жюлю Кунде] позволили подать [в эпизоде с первым голом]. Разочарован тем, как мяч дошел до него во втором случае [до Маркоса Рэшфорда].

Это было хорошее выступление. Но такие вечера становятся для нас волшебными только если мы побеждаем. Мы извлечем уроки и будем расти как команда после таких матчей.

Мы продолжали бороться до конца. Это то, чем мы гордимся. Они хорошо контролировали игру в дополнительное время – мы отчаянно хотели завладеть мячом, но так и не смогли его отнять».

Автор единственного гола в составе Ньюкасла Энтони Гордон:

«Мы можем гордиться тем, как мы сыграли. Мы выложились по максимуму против одной из лучших команд на планете. Я не думаю, что разница в игре была большой. У нас были хорошие моменты, но мы должны их реализовывать.

Это был действительно тяжелый матч против топ-команды. Я чувствовал, что у нас были хорошие моменты, но они владели мячом. Они сделали так, что нам было очень сложно выполнять наш привычный прессинг, и за счет этого контролировали игру».

Видеообзор матча Ньюкасл – Барселона (1:2)

По теме:
РЭШФОРД: «Я почувствовал, что есть пространство. Подумал, что надо пробить»
ФЛИК: Летом я сказал Деку: Пожалуйста, найди мне такого игрока, как Рэшфорд
ФОТО. Рэшфорд признан лучшим игроком матча Барселоны в ЛЧ. Какая оценка?
Эдди Хау пресс-конференция Энтони Гордон Лига чемпионов Ньюкасл Барселона Ньюкасл - Барселона
Даниил Агарков Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера
Футбол | 18 сентября 2025, 21:23 4
Киевское Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера
Киевское Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера

Салифу Сума в итоге перебрался вместо чемпионата Украины в Швецию

ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18 сентября 2025, 06:55 63
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»

Генеральный директор донецкого Шахтера высказался по поводу судейства

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»
Футбол | 19.09.2025, 04:58
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 18.09.2025, 20:11
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
17.09.2025, 00:02 1
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 5
Другие виды
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем