ХАУ: «Против таких команд у вас не будет много шансов. Мы были наказаны»

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал поражение своих подопечных в матче первого тура Лиги чемпионов против Барселоны (0:1):

«Разочаровывает. Мы действительно были в игре. У меня никогда не было ощущения, что мы выпали из нее. Я расстроен, что мы не забили первыми гол. Это было решающим. У нас были шансы сделать это. Мы показали самоотверженную, мужественную игру, но, возможно, нам не хватило качества, чтобы победить.

Мы хотели создать сложную атмосферу с высокотемповым футболом. Думаю, это получилось. Но нам не повезло с отскоками после прессинга. Шансы были в первом тайме. Против таких команд у вас не будет их много. Мы были наказаны.

Конечно, мы могли сыграть лучше при обоих голах. При первом больше, чем при втором. Разочарован, что ему [Жюлю Кунде] позволили подать [в эпизоде с первым голом]. Разочарован тем, как мяч дошел до него во втором случае [до Маркоса Рэшфорда].

Это было хорошее выступление. Но такие вечера становятся для нас волшебными только если мы побеждаем. Мы извлечем уроки и будем расти как команда после таких матчей.

Мы продолжали бороться до конца. Это то, чем мы гордимся. Они хорошо контролировали игру в дополнительное время – мы отчаянно хотели завладеть мячом, но так и не смогли его отнять».

Автор единственного гола в составе Ньюкасла Энтони Гордон:

«Мы можем гордиться тем, как мы сыграли. Мы выложились по максимуму против одной из лучших команд на планете. Я не думаю, что разница в игре была большой. У нас были хорошие моменты, но мы должны их реализовывать.

Это был действительно тяжелый матч против топ-команды. Я чувствовал, что у нас были хорошие моменты, но они владели мячом. Они сделали так, что нам было очень сложно выполнять наш привычный прессинг, и за счет этого контролировали игру».

Видеообзор матча Ньюкасл – Барселона (1:2)