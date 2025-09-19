Эрлинг Холанд догнал Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
Впереди норвежца только 8 футболистов
В матче первого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» со счетом 2:0.
Очередным своим голом за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд, который стал для норвежца 50-м в Лиге чемпионов.
Форвард «горожан» догнал по количеству забитых мячей Тьерри Анри (9-е место).
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 105 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 57 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
- 50 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
