  4. Эрлинг Холанд догнал Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
19 сентября 2025, 01:24 |
Эрлинг Холанд догнал Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов

Впереди норвежца только 8 футболистов

19 сентября 2025, 01:24 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

В матче первого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» со счетом 2:0.

Очередным своим голом за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд, который стал для норвежца 50-м в Лиге чемпионов.

Форвард «горожан» догнал по количеству забитых мячей Тьерри Анри (9-е место).

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 105 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 57 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 50 – Тьерри Анри (Франция)
  • 50 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
По теме:
Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов
Матч Спортинг – Кайрат вошел в историю Лиги чемпионов
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя показатель Месси
