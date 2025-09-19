Эрлинг Холанд догнал Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов

В матче первого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» со счетом 2:0.

Очередным своим голом за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд, который стал для норвежца 50-м в Лиге чемпионов.

Форвард «горожан» догнал по количеству забитых мячей Тьерри Анри (9-е место).

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

140 – Криштиану Роналду (Португалия)

129 – Лионель Месси (Аргентина)

105 – Роберт Левандовски (Польша)

90 – Карим Бензема (Франция)

71 – Рауль (Испания)

57 – Томас Мюллер (Германия)

57 – Килиан Мбаппе (Франция)

56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)

50 – Тьерри Анри (Франция)

50 – Эрлинг Холанд (Норвегия)