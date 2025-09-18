ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Интера перебрался в Порту
Янн Карамо подписал контракт с португальским клубом
Португальский клуб «Порту» официально усилил состав 27-летним вингером Янном Карамо. Футболист перешел в новую команду на правах свободного агента.
Стороны подписали контракт на один год – до лета 2026 года. В новом коллективе Янн будет выступать под 75-м номером.
Предыдущим клубом Карамо стал туринский «Торино», в который вингер перебрался летом 2022 года.
После трех сезонов и аренды во французский «Монпелье» Янн попрощался с итальянским клубом, имея в активе 65 матчей (пять голов и две результативные передачи).
Также в своей карьере вингер защищал цвета таких команд: «Кан», «Бордо», «Парма», «Интер» и «Фатих Карагюмрюк».
Um novo Dragão junta-se a nós 🐉 Bem-vindo, Yann Karamoh 🔵⚪️ #SeguimosJuntos pic.twitter.com/Th5dm0MMo6— FC Porto (@FCPorto) September 18, 2025
Yann Karamoh é Dragão 🐉— FC Porto (@FCPorto) September 18, 2025
Extremo de 27 anos trabalhou com Francesco Farioli na Turquia.
🎙 “Sou um lutador que detesta perder”— FC Porto (@FCPorto) September 18, 2025
Yann Karamoh mostra-se “muito feliz” por poder representar “um grande clube europeu”
