Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Интера перебрался в Порту
Португалия
18 сентября 2025, 23:51 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:53
242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Интера перебрался в Порту

Янн Карамо подписал контракт с португальским клубом

18 сентября 2025, 23:51 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:53
242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Интера перебрался в Порту
ФК Порту. Янн Карамо

Португальский клуб «Порту» официально усилил состав 27-летним вингером Янном Карамо. Футболист перешел в новую команду на правах свободного агента.

Стороны подписали контракт на один год – до лета 2026 года. В новом коллективе Янн будет выступать под 75-м номером.

Предыдущим клубом Карамо стал туринский «Торино», в который вингер перебрался летом 2022 года.

После трех сезонов и аренды во французский «Монпелье» Янн попрощался с итальянским клубом, имея в активе 65 матчей (пять голов и две результативные передачи).

Также в своей карьере вингер защищал цвета таких команд: «Кан», «Бордо», «Парма», «Интер» и «Фатих Карагюмрюк».

По теме:
AVS – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фенербахче разозлился на Моуриньо после перехода тренера в Бенфику
Жозе МОУРИНЬО: «Нужно отбросить все эмоции и прояснить одну вещь»
чемпионат Португалии по футболу Порту свободный агент
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Футбол | 19 сентября 2025, 00:21 0
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим

Михайленко – о скандале со Степановым

ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18 сентября 2025, 06:55 63
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»

Генеральный директор донецкого Шахтера высказался по поводу судейства

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 03:49
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 19:55
Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
17.09.2025, 00:02 1
Футбол
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
17.09.2025, 03:22 2
Бокс
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем