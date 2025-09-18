Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Доку удвоил перевес Ман Сити в матче ЛЧ против Наполи
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:35 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:41
85
0

ВИДЕО. Доку удвоил перевес Ман Сити в матче ЛЧ против Наполи

На 65-й минуте горожане получили преимущество в два мяча

18 сентября 2025, 23:35 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:41
85
0
ВИДЕО. Доку удвоил перевес Ман Сити в матче ЛЧ против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте Жереми Доку удвоил перевес Ман Сити (2:0).

ГОЛ! 2:0. Жереми Доку, 65 мин

Фотогалерея

По теме:
Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Наполи Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Наполи Жереми Доку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Футбол | 19 сентября 2025, 00:21 0
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим

Михайленко – о скандале со Степановым

Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Бокс | 18 сентября 2025, 00:50 0
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение

Геннадий готов вернуться на ринг

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18.09.2025, 06:55
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Другие виды | 18.09.2025, 22:09
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
17.09.2025, 03:22 2
Бокс
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 57
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем