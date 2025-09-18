Лига чемпионов18 сентября 2025, 23:35 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:41
ВИДЕО. Доку удвоил перевес Ман Сити в матче ЛЧ против Наполи
На 65-й минуте горожане получили преимущество в два мяча
18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 65-й минуте Жереми Доку удвоил перевес Ман Сити (2:0).
ГОЛ! 2:0. Жереми Доку, 65 мин
