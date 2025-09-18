Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Спортинг уничтожает Кайрат. Три гола за три минуты во втором тайме
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:31 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:33
Тринкау оформил дубль, также отличились Алиссон Сантос и Жеовани Кенда

Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля забили три гола за три минуты во втором тайме.

Тринкау оформил дубль, также отличились Алиссон Сантос и Жеовани Кенда (4:0).

ГОЛ! 2:0. Тринкау, 65 мин

ГОЛ! 3:0. Алиссон Сантос, 67 мин

ГОЛ! 4:0. Жеовани Кенда, 68 мин

Спортинг Лиссабон Кайрат Алматы видео голов и обзор Лига чемпионов Франсишку Тринкау Жеовани Кенда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
