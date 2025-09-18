Лига чемпионов18 сентября 2025, 23:31 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:33
ВИДЕО. Спортинг уничтожает Кайрат. Три гола за три минуты во втором тайме
Тринкау оформил дубль, также отличились Алиссон Сантос и Жеовани Кенда
18 сентября 2025, 23:31 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:33
18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева поля забили три гола за три минуты во втором тайме.
Тринкау оформил дубль, также отличились Алиссон Сантос и Жеовани Кенда (4:0).
ГОЛ! 2:0. Тринкау, 65 мин
ГОЛ! 3:0. Алиссон Сантос, 67 мин
ГОЛ! 4:0. Жеовани Кенда, 68 мин
