ВИДЕО. Спортинг уничтожает Кайрат. Три гола за три минуты во втором тайме

18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Хозяева поля забили три гола за три минуты во втором тайме.

Тринкау оформил дубль, также отличились Алиссон Сантос и Жеовани Кенда (4:0).

ГОЛ! 2:0. Тринкау, 65 мин

ГОЛ! 3:0. Алиссон Сантос, 67 мин

ГОЛ! 4:0. Жеовани Кенда, 68 мин