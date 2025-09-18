18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.

Поединок прошел на арене Парк Стэдиум в Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 87-й минуте второй мяч для хозяев забил Роберт. Датчане были близки к победе, но гостям все же удалось спастись.

Ничью леверкузенцем на 90+1-й принес автогол Пантелиса Хацидиакоса.

❗️ ВИДЕО. Автогол: как Байер вырвал ничью у Копенгагена на 90+1-й минуте