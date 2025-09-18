Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Автогол: как Байер вырвал ничью у Копенгагена на 90+1-й минуте
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:09 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:20
118
0

ВИДЕО. Автогол: как Байер вырвал ничью у Копенгагена на 90+1-й минуте

Датчане были близки к победе после гола Роберта на 87-й, но гостям удалось спастись

18 сентября 2025, 22:09 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:20
118
0
ВИДЕО. Автогол: как Байер вырвал ничью у Копенгагена на 90+1-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.

Поединок прошел на арене Парк Стэдиум в Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 87-й минуте второй мяч для хозяев забил Роберт. Датчане были близки к победе, но гостям все же удалось спастись.

Ничью леверкузенцем на 90+1-й принес автогол Пантелиса Хацидиакоса.

❗️ ВИДЕО. Автогол: как Байер вырвал ничью у Копенгагена на 90+1-й минуте

По теме:
Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Тринкау вывел Спортинг вперед в матче с Кайратом
ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
видео голов и обзор автогол Копенгаген Байер Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 03:49 7
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

Ироничный момент в Кубке Украины

Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 17:37 19
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины

Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
Бокс | 17.09.2025, 22:18
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2025, 22:05
ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем