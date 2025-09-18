Лига чемпионов18 сентября 2025, 22:09 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:20
ВИДЕО. Автогол: как Байер вырвал ничью у Копенгагена на 90+1-й минуте
Датчане были близки к победе после гола Роберта на 87-й, но гостям удалось спастись
18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.
Поединок прошел на арене Парк Стэдиум в Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 87-й минуте второй мяч для хозяев забил Роберт. Датчане были близки к победе, но гостям все же удалось спастись.
Ничью леверкузенцем на 90+1-й принес автогол Пантелиса Хацидиакоса.
❗️ ВИДЕО. Автогол: как Байер вырвал ничью у Копенгагена на 90+1-й минуте
