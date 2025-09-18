Встреча старых друзей. Совместная статистика Холанда и Де Брюйне в Ман Сити

Норвежец Эрлинг Холанд и бельгиец Кевин Де Брюйне уже скоро встретятся на поле, но на этот раз – в роли соперников.

18 сентября состоится игра 1-го тура Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Наполи». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

За три совместных сезона в составе «горожан» Холанд и Де Брюйне оформили 224 голевых действия. Самой результативной была кампания 2022/23, в которой норвежский форвард и бельгийский хавбек на двоих набрали 102 очка по системе «гол + пас» (61 гол, 41 ассист).

Статистика совместных сезонов Холанда и Де Брюйне в МС

2022/23: 102 Г+А (Холанд: 52 гола, 10 ассистов. Де Брюйне: 9 голов, 31 ассист)

2023/24: 69 Г+А (Холанд: 38 голов, 6 ассистов. Де Брюйне: 7 голов, 18 ассистов)

2024/25: 53 Г+А (Холанд: 34 гола, 6 ассистов. Де Брюйне: 5 голов, 8 ассистов)

Интересно, что с момента первого совместного сезона Холанда и Де Брюйне в составе «горожан», бельгиец является лидером по количеству ассистов на клубном уровне (57 ассистов в 118 матчах), а норвежец – второй лучший голеадор (129 голов в 150 матчах).