Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Наполи. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
18.09.2025 22:00 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 09:06 |
18
0

Манчестер Сити – Наполи. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 18 сентября в 22:00 матч основного раунда ЛЧ

18 сентября 2025, 09:06 |
18
0
Манчестер Сити – Наполи. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Манчестер Сити получил право играть в ЛЧ благодаря 3-му месте в Английской Премьер-лиге

Наполи стал победителем Серии A и получил путевку в ЛЧ.

Манчестер Сити – Наполи. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Манчестер Сити – Наполи
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
КОНТЕ: «Возвращение в Лигу чемпионов всегда вызывает замечательные эмоции»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он уникален. Я жду встречи с ним»
Джон ХЕЙТИНГА: «Мы начали матч очень хорошо»
смотреть онлайн Лига чемпионов Манчестер Сити Наполи Манчестер Сити - Наполи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»
Футбол | 18 сентября 2025, 03:44 3
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»

Турецкий специалист прилетел в Лиссабон, чтобы возглавить португальский клуб

Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Футбол | 17 сентября 2025, 13:51 3
Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА

Полтавская «Ворскла» не сможет регистрировать новых футболистов из-за санкций от ФИФА

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Футбол | 17.09.2025, 12:35
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Ноттингемский лес рубят – щепки летят
Футбол | 18.09.2025, 09:00
Ноттингемский лес рубят – щепки летят
Ноттингемский лес рубят – щепки летят
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 1
Бокс
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем