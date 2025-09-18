Манчестер Сити – Наполи. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 18 сентября в 22:00 матч основного раунда ЛЧ
18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.
Манчестер Сити получил право играть в ЛЧ благодаря 3-му месте в Английской Премьер-лиге
Наполи стал победителем Серии A и получил путевку в ЛЧ.
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.
|
