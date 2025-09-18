Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Германия держит рекорд ЛЧ по количеству разных клубов в истории турнира
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 19:07 |
15 различных немецких команд участвовали в соревновании в разные годы

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 18 сентября, будут сыграны заключительные матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Статистический портал Transfermarkt по поводу начала нового сезона в ЛЧ продолжает публиковать интересные статистические рейтинги.

На этот раз был создан рейтинг стран с наибольшим количеством клубов-представителей за всю историю турнира (начиная с сезона 1992/93).

Рекордсменом на данный момент является Германия, 15 команд которой участвовали в Лиге чемпионов в разные годы.

Страны с наибольшим количеством клубов-представителей в Лиге чемпионов, начиная с сезона 1992/93

  • 15 – Германия: Бавария, Боруссия Дортмунд, Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Боруссия Менхенгладбах, Шальке, Вольфсбург, Штутгарт, Вердер, Кайзерслаутерн, Гамбург, Герта, Гоффенгайм, Унион Берлин
  • 14 – Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Севилья, Бетис, Сельта, Жирона, Майорка, Реал Сосьедад, Валенсия, Вильярреал, Малага, Депортиво
  • 12 – Франция: ПСЖ, Марсель, Лион, Лилль, Ланс, Ренн, Брест, Нант, Осер, Монако, Бордо, Монпелье
  • 11 – Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Арсенал, Астон Вилла, Челси, Лестер Сити, Ливерпуль, Лидс Юнайтед, Блэкберн Роверс
  • 11 – Италия: Ювентус, Интер, Милан, Наполи, Аталанта, Болонья, Лацио, Рома, Парма, Фиорентина, Удинезе
Лига чемпионов статистика Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
