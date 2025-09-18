Германия держит рекорд ЛЧ по количеству разных клубов в истории турнира

Сегодня, 18 сентября, будут сыграны заключительные матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Статистический портал Transfermarkt по поводу начала нового сезона в ЛЧ продолжает публиковать интересные статистические рейтинги.

На этот раз был создан рейтинг стран с наибольшим количеством клубов-представителей за всю историю турнира (начиная с сезона 1992/93).

Рекордсменом на данный момент является Германия, 15 команд которой участвовали в Лиге чемпионов в разные годы.

Страны с наибольшим количеством клубов-представителей в Лиге чемпионов, начиная с сезона 1992/93

15 – Германия: Бавария, Боруссия Дортмунд, Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Боруссия Менхенгладбах, Шальке, Вольфсбург, Штутгарт, Вердер, Кайзерслаутерн, Гамбург, Герта, Гоффенгайм, Унион Берлин

14 – Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Севилья, Бетис, Сельта, Жирона, Майорка, Реал Сосьедад, Валенсия, Вильярреал, Малага, Депортиво

12 – Франция: ПСЖ, Марсель, Лион, Лилль, Ланс, Ренн, Брест, Нант, Осер, Монако, Бордо, Монпелье

11 – Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Арсенал, Астон Вилла, Челси, Лестер Сити, Ливерпуль, Лидс Юнайтед, Блэкберн Роверс

11 – Италия: Ювентус, Интер, Милан, Наполи, Аталанта, Болонья, Лацио, Рома, Парма, Фиорентина, Удинезе