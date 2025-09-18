Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пятая победа. Фейенорд обыграл Фортуну и стал лидером в Нидерландах
Чемпионат Нидерландов
Фейеноорд
17.09.2025 21:00 – FT 2 : 0
Фортуна Ситтард
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
18 сентября 2025, 16:12 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:31
32
0

ВИДЕО. Пятая победа. Фейенорд обыграл Фортуну и стал лидером в Нидерландах

Выиграв перенесенный матч, команда из Роттердама набрала 15 очков из 15

18 сентября 2025, 16:12 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:31
32
0
ВИДЕО. Пятая победа. Фейенорд обыграл Фортуну и стал лидером в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялся перенесенный матч в чемпионате Нидерландов.

Фейенорд на своем поле всухую обыграл Фортуну Ситтард (2:0).

Выиграв перенесенный матч, команда из Роттердама набрала 15 очков из 15 и стала лидеров.

Турнирное положение: Фейеноорд (15 очков), ПСВ (12), Аякс (11), АЗ Алкмаар (10)

Чемпионат Нидерландов. 17 сентября

Фейенорд – Фортуна Ситтард – 2:0

Голы: Аясе Уэда, 40, Аймен Слити, 72

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фейеноорд 5 5 0 0 11 - 1 21.09.25 17:45 АЗ Алкмаар - Фейеноорд17.09.25 Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард13.09.25 Фейеноорд 1:0 Херенвен31.08.25 Спарта Роттердам 0:4 Фейеноорд16.08.25 Эксельсиор 1:2 Фейеноорд09.08.25 Фейеноорд 2:0 НАК Бреда 15
2 ПСВ Эйндховен 5 4 0 1 17 - 8 21.09.25 15:30 ПСВ Эйндховен - Аякс13.09.25 НЕК Неймеген 3:5 ПСВ Эйндховен30.08.25 ПСВ Эйндховен 0:2 Телстар23.08.25 ПСВ Эйндховен 4:2 Гронинген17.08.25 Твенте 0:2 ПСВ Эйндховен09.08.25 ПСВ Эйндховен 6:1 Спарта Роттердам 12
3 Аякс 5 3 2 0 10 - 4 21.09.25 15:30 ПСВ Эйндховен - Аякс13.09.25 Аякс 3:1 Зволле30.08.25 Волендам 1:1 Аякс24.08.25 Аякс 2:0 Хераклес17.08.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс10.08.25 Аякс 2:0 Телстар 11
4 АЗ Алкмаар 4 3 1 0 9 - 4 21.09.25 17:45 АЗ Алкмаар - Фейеноорд14.09.25 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар31.08.25 НАК Бреда 0:1 АЗ Алкмаар17.08.25 Волендам 2:2 АЗ Алкмаар10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген 10
5 НЕК Неймеген 5 3 0 2 17 - 9 21.09.25 15:30 Херенвен - НЕК Неймеген13.09.25 НЕК Неймеген 3:5 ПСВ Эйндховен31.08.25 Фортуна Ситтард 3:2 НЕК Неймеген24.08.25 НЕК Неймеген 3:0 НАК Бреда16.08.25 Хераклес 1:4 НЕК Неймеген09.08.25 НЕК Неймеген 5:0 Эксельсиор 9
6 Утрехт 5 3 0 2 11 - 4 20.09.25 21:00 Фортуна Ситтард - Утрехт14.09.25 Утрехт 0:1 Гронинген31.08.25 Зволле 0:2 Утрехт24.08.25 Утрехт 4:1 Эксельсиор17.08.25 Спарта Роттердам 2:1 Утрехт10.08.25 Утрехт 4:0 Хераклес 9
7 Гронинген 5 3 0 2 10 - 9 20.09.25 19:45 Гронинген - Телстар14.09.25 Утрехт 0:1 Гронинген29.08.25 Гронинген 4:0 Хераклес23.08.25 ПСВ Эйндховен 4:2 Гронинген16.08.25 Гронинген 2:1 Херенвен10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген 9
8 Спарта Роттердам 5 3 0 2 7 - 11 19.09.25 21:00 Спарта Роттердам - Твенте14.09.25 Эксельсиор 0:1 Спарта Роттердам31.08.25 Спарта Роттердам 0:4 Фейеноорд23.08.25 Гоу Эхед Иглс 0:3 Спарта Роттердам17.08.25 Спарта Роттердам 2:1 Утрехт09.08.25 ПСВ Эйндховен 6:1 Спарта Роттердам 9
9 Фортуна Ситтард 5 2 1 2 9 - 9 20.09.25 21:00 Фортуна Ситтард - Утрехт17.09.25 Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард14.09.25 Телстар 1:3 Фортуна Ситтард31.08.25 Фортуна Ситтард 3:2 НЕК Неймеген17.08.25 НАК Бреда 2:1 Фортуна Ситтард08.08.25 Фортуна Ситтард 2:2 Гоу Эхед Иглс 7
10 Зволле 4 2 0 2 4 - 5 21.09.25 13:15 Зволле - Гоу Эхед Иглс13.09.25 Аякс 3:1 Зволле31.08.25 Зволле 0:2 Утрехт15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Зволле 1:0 Твенте 6
11 Гоу Эхед Иглс 5 1 3 1 9 - 9 21.09.25 13:15 Зволле - Гоу Эхед Иглс13.09.25 Гоу Эхед Иглс 3:0 Волендам30.08.25 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс23.08.25 Гоу Эхед Иглс 0:3 Спарта Роттердам17.08.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс08.08.25 Фортуна Ситтард 2:2 Гоу Эхед Иглс 6
12 Волендам 5 0 4 1 6 - 9 20.09.25 17:30 Волендам - Эксельсиор13.09.25 Гоу Эхед Иглс 3:0 Волендам30.08.25 Волендам 1:1 Аякс23.08.25 Телстар 2:2 Волендам17.08.25 Волендам 2:2 АЗ Алкмаар09.08.25 Херенвен 1:1 Волендам 4
13 Твенте 5 1 1 3 4 - 7 19.09.25 21:00 Спарта Роттердам - Твенте13.09.25 Твенте 2:2 НАК Бреда30.08.25 Эксельсиор 1:0 Твенте24.08.25 Херенвен 1:2 Твенте17.08.25 Твенте 0:2 ПСВ Эйндховен10.08.25 Зволле 1:0 Твенте 4
14 Телстар 5 1 1 3 5 - 9 20.09.25 19:45 Гронинген - Телстар14.09.25 Телстар 1:3 Фортуна Ситтард30.08.25 ПСВ Эйндховен 0:2 Телстар23.08.25 Телстар 2:2 Волендам15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Аякс 2:0 Телстар 4
15 НАК Бреда 5 1 1 3 4 - 9 20.09.25 22:00 НАК Бреда - Хераклес13.09.25 Твенте 2:2 НАК Бреда31.08.25 НАК Бреда 0:1 АЗ Алкмаар24.08.25 НЕК Неймеген 3:0 НАК Бреда17.08.25 НАК Бреда 2:1 Фортуна Ситтард09.08.25 Фейеноорд 2:0 НАК Бреда 4
16 Эксельсиор 5 1 0 4 3 - 12 20.09.25 17:30 Волендам - Эксельсиор14.09.25 Эксельсиор 0:1 Спарта Роттердам30.08.25 Эксельсиор 1:0 Твенте24.08.25 Утрехт 4:1 Эксельсиор16.08.25 Эксельсиор 1:2 Фейеноорд09.08.25 НЕК Неймеген 5:0 Эксельсиор 3
17 Херенвен 5 0 2 3 5 - 8 21.09.25 15:30 Херенвен - НЕК Неймеген13.09.25 Фейеноорд 1:0 Херенвен30.08.25 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс24.08.25 Херенвен 1:2 Твенте16.08.25 Гронинген 2:1 Херенвен09.08.25 Херенвен 1:1 Волендам 2
18 Хераклес 5 0 0 5 2 - 16 20.09.25 22:00 НАК Бреда - Хераклес14.09.25 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар29.08.25 Гронинген 4:0 Хераклес24.08.25 Аякс 2:0 Хераклес16.08.25 Хераклес 1:4 НЕК Неймеген10.08.25 Утрехт 4:0 Хераклес 0
Полная таблица

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Аймен Слити (Фейеноорд), асcист Квинтен Тимбер.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Фейеноорд), асcист Уссама Таргаллин.
По теме:
Буковина – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Генк уступил Шарлеруа в перенесенном матче в Бельгии. Турнирная таблица
ВИДЕО. Покоряет MLS: Сон Хын Мин оформил первый хет-трик за океаном
чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд Фортуна Ситтард видео голов и обзор перенос матчей Аясе Уэда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Бокс | 18 сентября 2025, 00:13 0
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика

Британец дал совет Итауме

Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 15:30 0
Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Феникс-Мариуполь выбил Металлург Запорожье

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Футбол | 18.09.2025, 11:55
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 7
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем