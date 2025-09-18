17.09.2025 21:00 – FT 2 : 0
32
0
ВИДЕО. Пятая победа. Фейенорд обыграл Фортуну и стал лидером в Нидерландах
Выиграв перенесенный матч, команда из Роттердама набрала 15 очков из 15
17 сентября состоялся перенесенный матч в чемпионате Нидерландов.
Фейенорд на своем поле всухую обыграл Фортуну Ситтард (2:0).
Выиграв перенесенный матч, команда из Роттердама набрала 15 очков из 15 и стала лидеров.
Турнирное положение: Фейеноорд (15 очков), ПСВ (12), Аякс (11), АЗ Алкмаар (10)
Чемпионат Нидерландов. 17 сентября
Фейенорд – Фортуна Ситтард – 2:0
Голы: Аясе Уэда, 40, Аймен Слити, 72
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фейеноорд
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|21.09.25 17:45 АЗ Алкмаар - Фейеноорд17.09.25 Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард13.09.25 Фейеноорд 1:0 Херенвен31.08.25 Спарта Роттердам 0:4 Фейеноорд16.08.25 Эксельсиор 1:2 Фейеноорд09.08.25 Фейеноорд 2:0 НАК Бреда
|15
|2
|ПСВ Эйндховен
|5
|4
|0
|1
|17 - 8
|21.09.25 15:30 ПСВ Эйндховен - Аякс13.09.25 НЕК Неймеген 3:5 ПСВ Эйндховен30.08.25 ПСВ Эйндховен 0:2 Телстар23.08.25 ПСВ Эйндховен 4:2 Гронинген17.08.25 Твенте 0:2 ПСВ Эйндховен09.08.25 ПСВ Эйндховен 6:1 Спарта Роттердам
|12
|3
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|21.09.25 15:30 ПСВ Эйндховен - Аякс13.09.25 Аякс 3:1 Зволле30.08.25 Волендам 1:1 Аякс24.08.25 Аякс 2:0 Хераклес17.08.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс10.08.25 Аякс 2:0 Телстар
|11
|4
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|21.09.25 17:45 АЗ Алкмаар - Фейеноорд14.09.25 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар31.08.25 НАК Бреда 0:1 АЗ Алкмаар17.08.25 Волендам 2:2 АЗ Алкмаар10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген
|10
|5
|НЕК Неймеген
|5
|3
|0
|2
|17 - 9
|21.09.25 15:30 Херенвен - НЕК Неймеген13.09.25 НЕК Неймеген 3:5 ПСВ Эйндховен31.08.25 Фортуна Ситтард 3:2 НЕК Неймеген24.08.25 НЕК Неймеген 3:0 НАК Бреда16.08.25 Хераклес 1:4 НЕК Неймеген09.08.25 НЕК Неймеген 5:0 Эксельсиор
|9
|6
|Утрехт
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|20.09.25 21:00 Фортуна Ситтард - Утрехт14.09.25 Утрехт 0:1 Гронинген31.08.25 Зволле 0:2 Утрехт24.08.25 Утрехт 4:1 Эксельсиор17.08.25 Спарта Роттердам 2:1 Утрехт10.08.25 Утрехт 4:0 Хераклес
|9
|7
|Гронинген
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|20.09.25 19:45 Гронинген - Телстар14.09.25 Утрехт 0:1 Гронинген29.08.25 Гронинген 4:0 Хераклес23.08.25 ПСВ Эйндховен 4:2 Гронинген16.08.25 Гронинген 2:1 Херенвен10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген
|9
|8
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|19.09.25 21:00 Спарта Роттердам - Твенте14.09.25 Эксельсиор 0:1 Спарта Роттердам31.08.25 Спарта Роттердам 0:4 Фейеноорд23.08.25 Гоу Эхед Иглс 0:3 Спарта Роттердам17.08.25 Спарта Роттердам 2:1 Утрехт09.08.25 ПСВ Эйндховен 6:1 Спарта Роттердам
|9
|9
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|20.09.25 21:00 Фортуна Ситтард - Утрехт17.09.25 Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард14.09.25 Телстар 1:3 Фортуна Ситтард31.08.25 Фортуна Ситтард 3:2 НЕК Неймеген17.08.25 НАК Бреда 2:1 Фортуна Ситтард08.08.25 Фортуна Ситтард 2:2 Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|Зволле
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|21.09.25 13:15 Зволле - Гоу Эхед Иглс13.09.25 Аякс 3:1 Зволле31.08.25 Зволле 0:2 Утрехт15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Зволле 1:0 Твенте
|6
|11
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|21.09.25 13:15 Зволле - Гоу Эхед Иглс13.09.25 Гоу Эхед Иглс 3:0 Волендам30.08.25 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс23.08.25 Гоу Эхед Иглс 0:3 Спарта Роттердам17.08.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс08.08.25 Фортуна Ситтард 2:2 Гоу Эхед Иглс
|6
|12
|Волендам
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|20.09.25 17:30 Волендам - Эксельсиор13.09.25 Гоу Эхед Иглс 3:0 Волендам30.08.25 Волендам 1:1 Аякс23.08.25 Телстар 2:2 Волендам17.08.25 Волендам 2:2 АЗ Алкмаар09.08.25 Херенвен 1:1 Волендам
|4
|13
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|19.09.25 21:00 Спарта Роттердам - Твенте13.09.25 Твенте 2:2 НАК Бреда30.08.25 Эксельсиор 1:0 Твенте24.08.25 Херенвен 1:2 Твенте17.08.25 Твенте 0:2 ПСВ Эйндховен10.08.25 Зволле 1:0 Твенте
|4
|14
|Телстар
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|20.09.25 19:45 Гронинген - Телстар14.09.25 Телстар 1:3 Фортуна Ситтард30.08.25 ПСВ Эйндховен 0:2 Телстар23.08.25 Телстар 2:2 Волендам15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Аякс 2:0 Телстар
|4
|15
|НАК Бреда
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|20.09.25 22:00 НАК Бреда - Хераклес13.09.25 Твенте 2:2 НАК Бреда31.08.25 НАК Бреда 0:1 АЗ Алкмаар24.08.25 НЕК Неймеген 3:0 НАК Бреда17.08.25 НАК Бреда 2:1 Фортуна Ситтард09.08.25 Фейеноорд 2:0 НАК Бреда
|4
|16
|Эксельсиор
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|20.09.25 17:30 Волендам - Эксельсиор14.09.25 Эксельсиор 0:1 Спарта Роттердам30.08.25 Эксельсиор 1:0 Твенте24.08.25 Утрехт 4:1 Эксельсиор16.08.25 Эксельсиор 1:2 Фейеноорд09.08.25 НЕК Неймеген 5:0 Эксельсиор
|3
|17
|Херенвен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|21.09.25 15:30 Херенвен - НЕК Неймеген13.09.25 Фейеноорд 1:0 Херенвен30.08.25 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс24.08.25 Херенвен 1:2 Твенте16.08.25 Гронинген 2:1 Херенвен09.08.25 Херенвен 1:1 Волендам
|2
|18
|Хераклес
|5
|0
|0
|5
|2 - 16
|20.09.25 22:00 НАК Бреда - Хераклес14.09.25 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар29.08.25 Гронинген 4:0 Хераклес24.08.25 Аякс 2:0 Хераклес16.08.25 Хераклес 1:4 НЕК Неймеген10.08.25 Утрехт 4:0 Хераклес
|0
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Аймен Слити (Фейеноорд), асcист Квинтен Тимбер.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Фейеноорд), асcист Уссама Таргаллин.
