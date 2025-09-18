Определены пары 1/4 финала многострадального турнира WTA 500 в Сеуле

На хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), где всю неделю идут дожди, определены пары 1/4 финала.

Первая сеяная и вторая ракетка мира Ига Свентек прошла Сорану Кырстю и далее сыграет против Барборы Крейчиковой. Чешка во втором круге отыграла три матчбола у Эммы Радукану и победила.

Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон провела взяла первый сет у Екатерины Александровой, которая посеяна под вторым номером, но в итоге проиграла матч. Александрова в четвертьфинале встретится с Эллой Зайдель – немка оформила камбек против прошлогодней чемпионки Беатрис Хаддад Майи.

Третья сеяная Клара Таусон разобралась с уроженкой Киева Евой Лис. Следующей соперницей датчанки будет Майя Джойнт – австралийка во втором раунде одолела Софию Кенин.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Сюзан Ламенс и Катерина Синякова. Обе теннисистки выбили сеяных: Ламенс прошла Диану Шнайдер [5], а Синякова выиграла у Касаткиной [4].

WTA 500 Сеул. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Барбора Крейчикова

Клара Таусон [3] – Майя Джойнт

Нижняя часть сетки

Сюзан Ламенс – Катерина Синякова [Q]

Элла Зайдель [Q] – Екатерина Александрова [2]