Определены пары 1/4 финала многострадального турнира WTA 500 в Сеуле
Свентек vs Крейчикова, Таусон vs Джойнт, Ламенс vs Синякова, Зайдель vs Александрова
На хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), где всю неделю идут дожди, определены пары 1/4 финала.
Первая сеяная и вторая ракетка мира Ига Свентек прошла Сорану Кырстю и далее сыграет против Барборы Крейчиковой. Чешка во втором круге отыграла три матчбола у Эммы Радукану и победила.
Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон провела взяла первый сет у Екатерины Александровой, которая посеяна под вторым номером, но в итоге проиграла матч. Александрова в четвертьфинале встретится с Эллой Зайдель – немка оформила камбек против прошлогодней чемпионки Беатрис Хаддад Майи.
Третья сеяная Клара Таусон разобралась с уроженкой Киева Евой Лис. Следующей соперницей датчанки будет Майя Джойнт – австралийка во втором раунде одолела Софию Кенин.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Сюзан Ламенс и Катерина Синякова. Обе теннисистки выбили сеяных: Ламенс прошла Диану Шнайдер [5], а Синякова выиграла у Касаткиной [4].
WTA 500 Сеул. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Барбора Крейчикова
Клара Таусон [3] – Майя Джойнт
Нижняя часть сетки
Сюзан Ламенс – Катерина Синякова [Q]
Элла Зайдель [Q] – Екатерина Александрова [2]
