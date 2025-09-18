Нива Тернополь – Полтава. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

В четверг, 18 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся тернопольская «Нива» и «Полтава».

Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Главным арбитром встречи назначена Причина София Руслановна со Львовской области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

