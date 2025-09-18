Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива Тернополь – Полтава. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
18 сентября 2025, 13:22
Нива Тернополь – Полтава. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в четверг, 18 сентября

Нива Тернополь – Полтава. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины. Нива Тернополь – Полтава

В четверг, 18 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся тернопольская «Нива» и «Полтава».

Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначена Причина София Руслановна со Львовской области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Нива Тернополь – Полтава. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Юрий ДУДНИК: «После удаления сконцентрировались на действиях в обороне»
ФОТО. У Динамо в кубковом матче дебютировали сразу трое новичков
БЕССМЕРТНЫЙ: «Доволен, что ребята вообще выдержали такую тяжелую игру»
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17 сентября 2025, 15:25 8
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина

Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба

Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
Футбол | 18 сентября 2025, 09:04 10
Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером

Турецкий тренер верит, что может привести «горняков» к победе в еврокубке

В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест
Футбол | 18.09.2025, 13:12
В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест
В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17.09.2025, 23:34
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 20:45
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 2
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
