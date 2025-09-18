Зинченко отреагировал на свой провальный дебют за Ноттингем Форест
Команда украинца проиграла 2:3, хотя вела в счете 2:0
В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Суонси» и «Ноттингем». Хозяева вырвали победу со счетом 3:2, при этом два гола были забиты после 90-й минуты.
После матча Александр Зинченко опубликовал пост в Insagram, в котором прокомментировал свой дебют за новый клуб:
«Не тот результат, который мы хотели, но все равно горжусь тем, что дебютировал и стал первым украинцем, который играет за этот замечательный клуб. Покажем правильную реакцию в следующем!»
ФОТО. Зинченко отреагировал на свой провальный дебют за Ноттингем Форест
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктория прошла в следующий раунд
Эвандер оценил поединок Альварес – Кроуфорд
Его прошлые клубы взяли ЛЧ/КЕЧ меньше Фореста.