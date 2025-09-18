Зинченко отреагировал на свой провальный дебют за Ноттингем Форест

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Суонси» и «Ноттингем». Хозяева вырвали победу со счетом 3:2, при этом два гола были забиты после 90-й минуты.

После матча Александр Зинченко опубликовал пост в Insagram, в котором прокомментировал свой дебют за новый клуб:

«Не тот результат, который мы хотели, но все равно горжусь тем, что дебютировал и стал первым украинцем, который играет за этот замечательный клуб. Покажем правильную реакцию в следующем!»

