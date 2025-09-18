Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко отреагировал на свой провальный дебют за Ноттингем Форест
Англия
18 сентября 2025, 15:42 | Обновлено 18 сентября 2025, 15:47
1296
2

Зинченко отреагировал на свой провальный дебют за Ноттингем Форест

Команда украинца проиграла 2:3, хотя вела в счете 2:0

18 сентября 2025, 15:42 | Обновлено 18 сентября 2025, 15:47
1296
2
Зинченко отреагировал на свой провальный дебют за Ноттингем Форест
Instagram. Александр Зинченко

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Суонси» и «Ноттингем». Хозяева вырвали победу со счетом 3:2, при этом два гола были забиты после 90-й минуты.

После матча Александр Зинченко опубликовал пост в Insagram, в котором прокомментировал свой дебют за новый клуб:

«Не тот результат, который мы хотели, но все равно горжусь тем, что дебютировал и стал первым украинцем, который играет за этот замечательный клуб. Покажем правильную реакцию в следующем!»

ФОТО. Зинченко отреагировал на свой провальный дебют за Ноттингем Форест

По теме:
В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест
Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2. Дебют Зинченко. Видео голов и обзор
Досталось Зинченко? Тренер Ноттингема разозлился на игроков из-за поражения
Суонси Ноттингем Форест Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 17:59 1
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Виктория прошла в следующий раунд

ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17 сентября 2025, 23:34 2
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»

Эвандер оценил поединок Альварес – Кроуфорд

Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18.09.2025, 13:05
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 18.09.2025, 15:30
Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Епіцентр все ближче..Вже пахне..
Ответить
0
SHN
Не замечательный,а легендарный.
Его прошлые клубы взяли ЛЧ/КЕЧ меньше Фореста.
Ответить
0
Популярные новости
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 9
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 7
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 22
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 23
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем