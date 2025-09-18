Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 сентября 2025, 11:09
Колос – Влазния – 0:2. Второе сухое поражение. Видео голов и обзор матча

Колос выбыл из Кубка Европы УЕФА среди женских команд

Колос – Влазния – 0:2. Второе сухое поражение. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

В среду, 17 сентября, в Албании состоялся ответный матч первого раунда квалификации Кубка Европы УЕФА среди женских команд. Колос проиграл команде Влазния Шкодер со счетом 0:2.

Первый матч также проходил в Албании 11 сентября. Встреча закончилась победой Влазнии 2:0.

Потерпев два поражения с общим счетом 0:4, Колос завершил выступления в еврокубках. Влазния продолжит борьбу за трофей.

Кубок Европы УЕФА среди женских команд. 1-й раунд квалификации. Ответный матч. 17 сентября

Колос Ковалевка (Украина) – Влазния Шкодер (Албания) – 0:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Меги Доци, 63, Тереза Деда, 87

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

