Колос – Влазния – 0:2. Второе сухое поражение. Видео голов и обзор матча
Колос выбыл из Кубка Европы УЕФА среди женских команд
В среду, 17 сентября, в Албании состоялся ответный матч первого раунда квалификации Кубка Европы УЕФА среди женских команд. Колос проиграл команде Влазния Шкодер со счетом 0:2.
Первый матч также проходил в Албании 11 сентября. Встреча закончилась победой Влазнии 2:0.
Потерпев два поражения с общим счетом 0:4, Колос завершил выступления в еврокубках. Влазния продолжит борьбу за трофей.
Кубок Европы УЕФА среди женских команд. 1-й раунд квалификации. Ответный матч. 17 сентября
Колос Ковалевка (Украина) – Влазния Шкодер (Албания) – 0:2 (первый матч – 0:2)
Голы: Меги Доци, 63, Тереза Деда, 87
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»
Ироничный момент в Кубке Украины