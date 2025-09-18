Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо ответил на вопросы журналистов после того, как прилетел в Лиссабон. Бывший тренер турецкого «Фенербахче» должен в ближайшее время возглавить «Бенфику», которая осталась без главного тренера:

«Я был в отпуске. Перед посадкой в ​​самолёт меня спросили, интересно ли мне тренировать «Бенфику». Я ответил, что да. Потом «Бенфика» официально спросила меня, интересно ли мне это. Я ответил, что нахожусь за границей и что по возвращении в Португалию буду рад пообщаться с людьми из клуба.

Когда мне предложили возглавить «Бенфику», я не раздумывал ни секунды: мне это интересно, поэтому я согласился.

Бруну Лаже? Ему нужно сделать то, что делаем мы все – погоревать. Не думаю, что есть тренер, который не ушёл бы разочарованным и не думал бы, что всё могло сложиться иначе. Я смотрю на него с огромным уважением и солидарностью, потому что сам прошёл через то же самое. Причём не так давно.

Повторю то, что я говорил о нём полтора месяца назад: он отличный тренер, у которого была группа сильных игроков, которыми я восхищался. Они знают, что я не самый лучший пример честного и открытого человека. Мне было нелегко поздравлять их с победой, когда «Бенфика» победила «Фенербахче», но они этого заслужили», – сказал Моуриньо.