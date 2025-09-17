Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бруну ЛАЖЕ: «Моуриньо будет счастлив в Бенфике после прихода Судакова»
Португалия
17 сентября 2025, 14:37 |
881
2

Португальский специалист прокомментировал свое увольнение с должности главного тренера

Бруну ЛАЖЕ: «Моуриньо будет счастлив в Бенфике после прихода Судакова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

Португальский специалист Бруну Лаже прокомментировал прекращение сотрудничества с лиссабонской «Бенфикой» после сенсационного поражения в Лиге чемпионов от азербайджанского «Карабаха»:

«Самое главное – я желаю «Бенфике» всего самого наилучшего. Мы старались сделать все, что было в наших силах; мы усердно работали с начала сезона, когда имели совершенно другой состав... Но, к сожалению, некоторые ограничения, как внутренние, так и внешние, не позволили нам добиться большего.

Желаю удачи следующему наставнику. Не знаю, подтвердятся ли эти сообщения, и действительно ли это господин Моуринью. Самое главное, что он очень хорошо знает «Бенфику»; он трижды играл против этой команды; часто хвалил состав; говорил, что я счастлив, поэтому он будет ещё счастливее, особенно после прихода Судакова и Доди Лукебакио во время трансферного окна.

Игроки «Бенфики» всегда следовали моим указаниям, поэтому я чувствую себя удовлетворенным. Я люблю «Бенфику», она принесла много хорошего в моей карьере, вывела меня на новый уровень, о котором я и не мечтал; она дала мне финансовые средства, чтобы содержать семью», – подытожил Лаже.

Лига чемпионов Бенфика Карабах Агдам Бруну Лаже Жозе Моуриньо Георгий Судаков Доди Лукебакио отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: A Bola
dimando560
Зря звільнили після першої ж невдачі. А Моура звільнять теж, не треба бути ворожкою)
Перший Серед Рівних
Судаков не буде щасливий після приходу Моуріньо. 
