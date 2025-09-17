Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Нуну Мендеш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до разгромного
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:16 |
ВИДЕО. Нуну Мендеш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до разгромного

Португалец забил на 51-й минуте

17 сентября 2025, 23:16 |
ВИДЕО. Нуну Мендеш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Украинский футболист парижан Илья Забарный заявлен в запасе.

На 51-й минуте счет 3:0 в пользу парижан сделал фулбек Нуну Мендеш.

ВИДЕО. Нуну Мендеш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до разгромного

Дмитрий Олейник
