Лига чемпионов17 сентября 2025, 23:16 |
170
0
ВИДЕО. Нуну Мендеш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до разгромного
Португалец забил на 51-й минуте
17 сентября 2025, 23:16 |
170
0
В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Украинский футболист парижан Илья Забарный заявлен в запасе.
На 51-й минуте счет 3:0 в пользу парижан сделал фулбек Нуну Мендеш.
ВИДЕО. Нуну Мендеш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до разгромного
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 13
Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 1
Теренс рассказал, что является болельщиком Александра
Футбол | 17.09.2025, 23:32
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 08:19 15
16.09.2025, 16:45 18
16.09.2025, 00:07
16.09.2025, 23:55 55
16.09.2025, 00:17 3
16.09.2025, 00:26
16.09.2025, 08:28 5
17.09.2025, 06:20 3