Лука Мейреллиш дебютировал в составе Шахтера
Нападающий вынужденно заменил Невертона
17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Игра началась в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча является Дмитрий Евтухов из Днепра.
На 38-й минуте поединка Лука Мейреллиш заменил Невертона из-за повреждения – для нападающего это дебютный матч в составе «горняков».
