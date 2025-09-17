Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лука Мейреллиш дебютировал в составе Шахтера
Кубок Украины
17 сентября 2025, 16:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 16:44
Лука Мейреллиш дебютировал в составе Шахтера

Нападающий вынужденно заменил Невертона

Лука Мейреллиш дебютировал в составе Шахтера
ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву.

Главным арбитром матча является Дмитрий Евтухов из Днепра.

На 38-й минуте поединка Лука Мейреллиш заменил Невертона из-за повреждения – для нападающего это дебютный матч в составе «горняков».

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
