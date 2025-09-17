Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ объявила о старте продажи билетов на матч Украина – Азербайджан
Чемпионат мира
17 сентября 2025, 13:22 |
127
0

УАФ объявила о старте продажи билетов на матч Украина – Азербайджан

Команды сыграют в матче четвертого тура отбора, который состоится 13 октября в Польше

УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на официальном сайте объявила о старте продажи билетов на матч четвертого тура отбора в ЧМ-2026 Украина – Азербайджан.

Команды сыграют на стадионе «Краковия» в польском Кракове 13 октября. Встреча начнется в 21:45 по Киеву. За несколько дней до этого противостояния подопечные Сергея Реброва проведут матч третьего тура против Исландии (на выезде).

Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Стоимость одного билета начинается от 85 польских злотых (ориентировочно 970 грн).

После двух туров «сине-желтая» команда набрала один балл и занимает третье место в группе D. Сборная Украины уступила Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В квартете лидирует именно французская команда, которая набрала шесть из шести возможных баллов.

Следующий чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. В турнире примут участие 46 команд.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан билеты
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
