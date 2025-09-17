Джон ХЕЙТИНГА: «Мы будем играть против тяжелого соперника»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Джон Хейтинга поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера»:

«Как только ты попадаешь в Лигу чемпионов, ты замечаешь, что все рады снова играть на самом высоком уровне.

Наши перспективы против «Интера»? Посмотрим. Мы играем против сильного соперника. Из всех команд, с которыми мы сыграем, эту мы бы предпочли встретить чуть позже. Нам придется выложиться на полную, и для этого нам понадобятся все наши игроки и болельщики.

Когда мы играли вместе с Киву (нынешним главным тренером «Интера» – прим.), он был капитаном, а я получил довольно серьезную травму. Крис всегда уделял мне внимание, разговаривал со мной и, опираясь на свою веру, подарил мне крестик для защиты. У меня были особые отношения с Крисом, и я рад, что смогу снова его обнять».

Матч «Аякс» – «Интер» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.