Кубок Украины. Стартует стадия 1/16 финала: кто с кем и когда сыграет
На этом этапе кубкового турнира примут участие 32 клуба
17 сентября стартует стадия 1/16 финала Кубка Украины. Матчи пройдут в течение двух недель, до 24 сентября.
В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба. С этой стадии в игру вступают 4 клуба-представителя Украины в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир.
В 1/16 финала Кубка Украины сыграют: 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги, 5 аматорских команд. Ранее по итогам жеребьевки были определены 16 пар команд. Матчи пройдут с 17 по 24 сентября.
Киевское Динамо сыграет с Александрией 17 сентября в 18:00, а донецкий Шахтер встретится с аматорским клубом Полесье Ставки 17 сентября в 15:30.
Кубок Украины 2025/26
Матчи 1/16 финала, 17–24 сентября.
17 сентября
- 13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы
- 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог
- 15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк
- 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы
- 18:00. Александрия – Динамо Киев
18 сентября
- 13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
- 15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов
- 18:00. Нива Тернополь – Полтава
23 сентября
- 13:00. Олимпия Савинцы – Лесное
- 15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск
24 сентября
- 13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса
- 13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
- 15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт
- 15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно
- 15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
- 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир
Инфографика
