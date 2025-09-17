Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
17 сентября 2025, 11:00 | Обновлено 17 сентября 2025, 11:23
Кубок Украины. Стартует стадия 1/16 финала: кто с кем и когда сыграет

На этом этапе кубкового турнира примут участие 32 клуба

Кубок Украины. Стартует стадия 1/16 финала: кто с кем и когда сыграет
Коллаж Sport.ua

17 сентября стартует стадия 1/16 финала Кубка Украины. Матчи пройдут в течение двух недель, до 24 сентября.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба. С этой стадии в игру вступают 4 клуба-представителя Украины в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир.

В 1/16 финала Кубка Украины сыграют: 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги, 5 аматорских команд. Ранее по итогам жеребьевки были определены 16 пар команд. Матчи пройдут с 17 по 24 сентября.

Киевское Динамо сыграет с Александрией 17 сентября в 18:00, а донецкий Шахтер встретится с аматорским клубом Полесье Ставки 17 сентября в 15:30.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/16 финала, 17–24 сентября.

17 сентября

  • 13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы
  • 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог
  • 15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк
  • 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы
  • 18:00. Александрия – Динамо Киев

18 сентября

  • 13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
  • 15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов
  • 18:00. Нива Тернополь – Полтава

23 сентября

  • 13:00. Олимпия Савинцы – Лесное
  • 15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск

24 сентября

  • 13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса
  • 13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
  • 15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт
  • 15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно
  • 15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
  • 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир

Инфографика

