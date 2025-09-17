Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энцо МАРЕСКА: «С прошлого сезона я двигаюсь от матча к матчу»
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 11:07 |
73
0

Энцо МАРЕСКА: «С прошлого сезона я двигаюсь от матча к матчу»

Итальянский тренер дал несколько комментариев перед матчем с «Баварией»

17 сентября 2025, 11:07 |
73
0
Энцо МАРЕСКА: «С прошлого сезона я двигаюсь от матча к матчу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский тренер «Челси» Энцо Мареска дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Баварией»:

«Думаю, «Бавария» еще в прошлом сезоне показала, что она очень близка к самым высшим достижениям. Они могут сражать и выиграть этот турнир. Так я думаю. Считаю, они входят в число трех-четырех фаворитов.

С прошлого сезона я двигаюсь от матча к матчу. Нельзя думать о полуфинале или финале, если не выигрываешь на общем этапе. Завтра нам предстоит сыграть против одной из лучших команд турнира. Постараемся сыграть как можно лучше. Победы заряжают уверенностью и помогают психологически».

Матч между «Баварией» и «Челси» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее Гарри Кейн дал несколько комментариев перед матчем с «Челси».

По теме:
Карабах стал первым клубом из Азербайджана, который победил в матче ЛЧ
Арне СЛОТ: «Исак может сыграть против Атлетико. Но точно не 90 минут»
Феликс НМЕЧА: «Второй тайм был гораздо более открытым»
Бавария Челси Лига чемпионов Бавария - Челси Энцо Мареска
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-игрок Шахтера и Динамо мобилизован в ВСУ после скандала
Футбол | 17 сентября 2025, 07:32 10
Источник: экс-игрок Шахтера и Динамо мобилизован в ВСУ после скандала
Источник: экс-игрок Шахтера и Динамо мобилизован в ВСУ после скандала

Вратаря мобилизовали в ряды сил обороны

Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16 сентября 2025, 23:55 59
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!

Матч первого тура Лиги чемпионов в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 в пользу гостей

Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Бокс | 16.09.2025, 15:21
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка
Футбол | 17.09.2025, 11:42
Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка
Проблемы у Пономарева. Волна болезней подкосила ЛНЗ перед матчем Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 13
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13
Бокс
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем