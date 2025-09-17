Энцо МАРЕСКА: «С прошлого сезона я двигаюсь от матча к матчу»

Итальянский тренер «Челси» Энцо Мареска дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Баварией»:

«Думаю, «Бавария» еще в прошлом сезоне показала, что она очень близка к самым высшим достижениям. Они могут сражать и выиграть этот турнир. Так я думаю. Считаю, они входят в число трех-четырех фаворитов.

С прошлого сезона я двигаюсь от матча к матчу. Нельзя думать о полуфинале или финале, если не выигрываешь на общем этапе. Завтра нам предстоит сыграть против одной из лучших команд турнира. Постараемся сыграть как можно лучше. Победы заряжают уверенностью и помогают психологически».

Матч между «Баварией» и «Челси» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее Гарри Кейн дал несколько комментариев перед матчем с «Челси».