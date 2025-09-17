Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»
Английский нападающий дал комментарий перед матчем с «Челси»
Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Челси»:
«Мы хорошо себя чувствуем. Если хотим победить «Челси», придется показать все на что мы способны. Нас ждет отличный вечерний матч.
Я всегда верю в себя и свои способности забивать. Игровой стиль «Баварии» мне очень подходит. Сейчас я чувствую себя очень уверенно. Я в хорошей форме. Если будем хорошо играть как команда, я забью много голов».
Матч между «Баварией» и «Челси» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.
Ранее Венсан Компани дал несколько комментариев перед игрой с «Челси».
