Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Челси»:

«Мы хорошо себя чувствуем. Если хотим победить «Челси», придется показать все на что мы способны. Нас ждет отличный вечерний матч.

Я всегда верю в себя и свои способности забивать. Игровой стиль «Баварии» мне очень подходит. Сейчас я чувствую себя очень уверенно. Я в хорошей форме. Если будем хорошо играть как команда, я забью много голов».

Матч между «Баварией» и «Челси» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.

