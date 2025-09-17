Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 07:29 |
183
0

Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»

Английский нападающий дал комментарий перед матчем с «Челси»

17 сентября 2025, 07:29 |
183
0
Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Челси»:

«Мы хорошо себя чувствуем. Если хотим победить «Челси», придется показать все на что мы способны. Нас ждет отличный вечерний матч.

Я всегда верю в себя и свои способности забивать. Игровой стиль «Баварии» мне очень подходит. Сейчас я чувствую себя очень уверенно. Я в хорошей форме. Если будем хорошо играть как команда, я забью много голов».

Матч между «Баварией» и «Челси» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее Венсан Компани дал несколько комментариев перед игрой с «Челси».

По теме:
Аякс – Интер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Атлетико
Бавария Челси Лига чемпионов Бавария - Челси Гарри Кейн
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 46
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 08:33 2
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Бокс | 16.09.2025, 15:21
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2025, 08:26
Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 60
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 11
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Плотницкий отреагировал на фиаско сборной Украины на старте ЧМ 2025
Плотницкий отреагировал на фиаско сборной Украины на старте ЧМ 2025
15.09.2025, 12:09 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем