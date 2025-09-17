Нико КОВАЧ: «Это так больно. Последние 4 минуты для Боруссии были ужасными»

Итальянский Ювентус в компенсированное время забил два гола и совершил фантастический камбек в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (4:4). Тренер и игроки немецкой команды прокомментировали драматичный матч.

Главный тренер Нико Ковач: «Это было напряженно. Должен похвалить команду за то, что они так хорошо играли перед такими страстными болельщиками и демонстрировали высокий уровень в первом тайме. Мы не создали много моментов впереди, но контролировали игру. Перед вторым таймом мы сказали: нужно больше выходить в финальную треть и бить по воротам. Ребята отлично с этим справились. Последние четыре минуты были ужасными. Именно это так больно. Но комплименты ребятам в любом случае».

Грегор Кобель: «Мы разочарованы. Мы должны были выиграть матч. Мы не можем пропускать два гола в компенсированное время. Мы не можем позволить себе закончить игру вничью после такой отличной игры. В первом тайме мы много контролировали мяч, но не создали ни одного ясного момента у ворот. На перерыве мы сказали, что нужно играть более атакующе и стремиться забивать голы. Мы так и сделали. Но, конечно, меня раздражает, что мы пропустили четыре гола – два из них в компенсированное время. Результат – одно очко – это нормально, но у нас был шанс взять три. Нам нужно было завершить игру спокойнее и увереннее. Надо просто защищаться. Держишь мяч, отдаешь его вперед, тратишь время – и все. Нам нужно играть более зрелый футбол».

Феликс Нмеча: «Мы так старались – поэтому очень горько пропускать два гола в конце. Это чувство очень расстраивает. Мы показали, как и в прошлом году, что можем конкурировать с топ-командами. И сделали это очень хорошо. Карим отлично подал мяч для меня, и мне нравится эта позиция».

Карим Адееми: «Мы хорошо начали, сделали то, что планировали, забили первый гол и быстро пропустили один. Но в конце мы были впереди и должны были довести игру до конца – и тогда все были бы счастливы. Просто так получилось. Мы очень разочарованы. В следующем матче сыграем лучше».

Матс Хуммельс: «Мы были рады, что Боруссия хорошо начала сезон, что сыграли идеальный стартовый матч, несмотря на сложный график. А теперь, конечно, одно очко ощущается совсем иначе. Думаю, для всех, кто поддерживает Боруссию и немецкие команды, это ощущается как поражение, которого никто не ожидал».

Спортивный директор Себастьян Кель:

«Обe команды провели выдающийся матч во втором тайме. Игра была от ворот до ворот, открытая и отличная для зрителей. На самом деле я доволен игрой команды в целом, хотя это может звучать немного странно после финальных минут. Мы хорошо играли, не давали им много моментов и всегда возвращались после голов Юве. Мы продолжим этим путем.

Настроение в лагере? Когда ты «проигрываешь» игру таким образом в последние две-три минуты, эмоционально угнетаешься. Тем не менее завтра мы все равно проснемся, и, конечно, мы все равно заработали одно очко против Ювентуса. И в конце – здесь, на этом стадионе и против этой команды – это то, что поможет нам достичь наших целей. Но в то же время я знаю, что три очка здесь точно были возможны. Я долго буду помнить эту игру, но мы все равно вынесем много позитивного.

Третий гол Ювентуса? «В тот момент мяч нужно было выбить, и тогда ситуации бы не возникло. Также касательно гола, который сделал счет 4:4, мы могли бы быть умнее. Думаю, мы были немного наивны в финальные минуты и прерывали игру, чтобы не дать Юве вернуться. Горько осознавать, что отдали то, что считали определенной победой.

Обсуждение того, кто выполняет пенальти? «Было ясно, что Рами Бенсебайни будет выполнять пенальти – и он реализовал его с ледяной точностью. Конечно, Серу Гирасси тоже хочет забивать как нападающий. Это Лига чемпионов, и он очень амбициозный игрок. Серу сыграл ключевую роль в нашем успехе в ЛЧ в прошлом году, забив невероятное количество голов. И они до сих пор хорошо ладят. В конце концов, удар закончился голом, и это было решающим фактором. После игры это тоже не стало проблемой, так что на этом все».