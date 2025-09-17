Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нико КОВАЧ: «Это так больно. Последние 4 минуты для Боруссии были ужасными»
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 04:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 04:29
Нико КОВАЧ: «Это так больно. Последние 4 минуты для Боруссии были ужасными»

Коуч и игроки Боруссии Д прокомментировали драматичный матч с Ювентусом

Нико КОВАЧ: «Это так больно. Последние 4 минуты для Боруссии были ужасными»
ФК Боруссия Д. Нико Ковач

Итальянский Ювентус в компенсированное время забил два гола и совершил фантастический камбек в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (4:4). Тренер и игроки немецкой команды прокомментировали драматичный матч.

Главный тренер Нико Ковач: «Это было напряженно. Должен похвалить команду за то, что они так хорошо играли перед такими страстными болельщиками и демонстрировали высокий уровень в первом тайме. Мы не создали много моментов впереди, но контролировали игру. Перед вторым таймом мы сказали: нужно больше выходить в финальную треть и бить по воротам. Ребята отлично с этим справились. Последние четыре минуты были ужасными. Именно это так больно. Но комплименты ребятам в любом случае».

Грегор Кобель: «Мы разочарованы. Мы должны были выиграть матч. Мы не можем пропускать два гола в компенсированное время. Мы не можем позволить себе закончить игру вничью после такой отличной игры. В первом тайме мы много контролировали мяч, но не создали ни одного ясного момента у ворот. На перерыве мы сказали, что нужно играть более атакующе и стремиться забивать голы. Мы так и сделали. Но, конечно, меня раздражает, что мы пропустили четыре гола – два из них в компенсированное время. Результат – одно очко – это нормально, но у нас был шанс взять три. Нам нужно было завершить игру спокойнее и увереннее. Надо просто защищаться. Держишь мяч, отдаешь его вперед, тратишь время – и все. Нам нужно играть более зрелый футбол».

Феликс Нмеча: «Мы так старались – поэтому очень горько пропускать два гола в конце. Это чувство очень расстраивает. Мы показали, как и в прошлом году, что можем конкурировать с топ-командами. И сделали это очень хорошо. Карим отлично подал мяч для меня, и мне нравится эта позиция».

Карим Адееми: «Мы хорошо начали, сделали то, что планировали, забили первый гол и быстро пропустили один. Но в конце мы были впереди и должны были довести игру до конца – и тогда все были бы счастливы. Просто так получилось. Мы очень разочарованы. В следующем матче сыграем лучше».

Матс Хуммельс: «Мы были рады, что Боруссия хорошо начала сезон, что сыграли идеальный стартовый матч, несмотря на сложный график. А теперь, конечно, одно очко ощущается совсем иначе. Думаю, для всех, кто поддерживает Боруссию и немецкие команды, это ощущается как поражение, которого никто не ожидал».

Спортивный директор Себастьян Кель:

«Обe команды провели выдающийся матч во втором тайме. Игра была от ворот до ворот, открытая и отличная для зрителей. На самом деле я доволен игрой команды в целом, хотя это может звучать немного странно после финальных минут. Мы хорошо играли, не давали им много моментов и всегда возвращались после голов Юве. Мы продолжим этим путем.

Настроение в лагере? Когда ты «проигрываешь» игру таким образом в последние две-три минуты, эмоционально угнетаешься. Тем не менее завтра мы все равно проснемся, и, конечно, мы все равно заработали одно очко против Ювентуса. И в конце – здесь, на этом стадионе и против этой команды – это то, что поможет нам достичь наших целей. Но в то же время я знаю, что три очка здесь точно были возможны. Я долго буду помнить эту игру, но мы все равно вынесем много позитивного.

Третий гол Ювентуса? «В тот момент мяч нужно было выбить, и тогда ситуации бы не возникло. Также касательно гола, который сделал счет 4:4, мы могли бы быть умнее. Думаю, мы были немного наивны в финальные минуты и прерывали игру, чтобы не дать Юве вернуться. Горько осознавать, что отдали то, что считали определенной победой.

Обсуждение того, кто выполняет пенальти? «Было ясно, что Рами Бенсебайни будет выполнять пенальти – и он реализовал его с ледяной точностью. Конечно, Серу Гирасси тоже хочет забивать как нападающий. Это Лига чемпионов, и он очень амбициозный игрок. Серу сыграл ключевую роль в нашем успехе в ЛЧ в прошлом году, забив невероятное количество голов. И они до сих пор хорошо ладят. В конце концов, удар закончился голом, и это было решающим фактором. После игры это тоже не стало проблемой, так что на этом все».

Ювентус Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Нико Ковач Грегор Кобель Феликс Нмеча Карим Адейеми Матс Хуммельс Себастьян Кель пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Боруссия Дортмунд
