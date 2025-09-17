Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (4:2). Ярмолюк забил в серии пенальти. Видео

Вечером 16 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд в серии пенальти переиграл Астон Виллу (1:1, пен. 4:2).

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на замену в начале второго тайма и исполнил точный удар в серии пенальти.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 16 сентября

Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Хики, 57 – Эллиотт, 43

Видео голов и обзор матча