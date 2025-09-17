16.09.2025 22:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти
Англия17 сентября 2025, 10:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 10:28
52
0
Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (4:2). Ярмолюк забил в серии пенальти. Видео
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги.
Вечером 16 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
Брентфорд в серии пенальти переиграл Астон Виллу (1:1, пен. 4:2).
Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на замену в начале второго тайма и исполнил точный удар в серии пенальти.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 16 сентября
Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Хики, 57 – Эллиотт, 43
Видео голов и обзор матча
События матча
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Ярмолюк (Брентфорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Миккель Дамсгор (Брентфорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Рейсс Нельсон (Брентфорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабио Карвалью (Брентфорд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Хики (Брентфорд).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Астон Вилла).
