  4. Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (4:2). Ярмолюк забил в серии пенальти. Видео
Кубок Английской лиги
Брентфорд
16.09.2025 22:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Астон Вилла
Англия
Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (4:2). Ярмолюк забил в серии пенальти. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк (справа)

Вечером 16 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд в серии пенальти переиграл Астон Виллу (1:1, пен. 4:2).

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на замену в начале второго тайма и исполнил точный удар в серии пенальти.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 16 сентября

Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Хики, 57 – Эллиотт, 43

Видео голов и обзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Ярмолюк (Брентфорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Миккель Дамсгор (Брентфорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Рейсс Нельсон (Брентфорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабио Карвалью (Брентфорд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Хики (Брентфорд).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Астон Вилла).
