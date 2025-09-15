Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брентфорд

Не слишком стабильную игру показывает коллектив в начале сезона. Но это неудивительно – в межсезонье «пчелы» потеряли главного тренера Томаса Франка и несколько ключевых игроков, в том числе Брайана Мбемо, Йоана Виссу и капитана Кристиана Негрора. Новому же менеджеру Киту Эндрюсу и футболистам нужно время на адаптацию, чтобы снова показывать стабильную игру.

Тем не менее, в 4-х стартовых турах Премьер-лиги команда минимально обыграла «Астон Виллу», сыграла вничью с «Челси» и потерпела поражение против «Ноттингема» и «Сандерленда». С 4 баллами на счету «Брентфорд» занимает 12-е место турнирной таблицы чемпионата.

В 1/32 финала текущего турнира коллектив Егора Ярмолюка одолел «Борнмут» со счетом 2:0.

Астон Вилла

Бирмингемский клуб начало сезона полностью провалил. За 4 игры в чемпионате коллектив не только не одержал ни одной победы, но и не забил ни одного гола - на счету «Астон Виллы» нулевые ничьи против «Ньюкасла» и «Эвертона», а также поражения против «Брентфорда» и «Кристалл Пелас». На данный момент «виллианы» имеют 2 балла в активе и занимают предпоследнее место чемпионата.

В 1/32 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» как клуб-участник еврокубков не участвовала.

Личные встречи

В последних пяти поединках между коллективами преимущество имеет «Астон Вилла». На счету «виллианов» 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 победу одержал «Брентфорд» (произошло это в игре АПЛ в этом сезоне).

Интересные факты

«Брентфорд» пропустил 7 голов в текущем сезоне АПЛ – 3-й самый худший результат среди всех команд.

«Брентфорд» забивал первым в 4 из 5 последних поединках.

«Астон Вилла» не отмечается голами в 5-х официальных играх подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.73.