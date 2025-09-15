Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Брентфорд
16.09.2025 22:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
15 сентября 2025, 23:13 | Обновлено 15 сентября 2025, 23:20
39
0

Брентфорд – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Матч начнется 16 сентября в 22:00 по Киеву

15 сентября 2025, 23:13 | Обновлено 15 сентября 2025, 23:20
39
0
Брентфорд – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
ФК Астон Вилла

Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брентфорд

Не слишком стабильную игру показывает коллектив в начале сезона. Но это неудивительно – в межсезонье «пчелы» потеряли главного тренера Томаса Франка и несколько ключевых игроков, в том числе Брайана Мбемо, Йоана Виссу и капитана Кристиана Негрора. Новому же менеджеру Киту Эндрюсу и футболистам нужно время на адаптацию, чтобы снова показывать стабильную игру.

Тем не менее, в 4-х стартовых турах Премьер-лиги команда минимально обыграла «Астон Виллу», сыграла вничью с «Челси» и потерпела поражение против «Ноттингема» и «Сандерленда». С 4 баллами на счету «Брентфорд» занимает 12-е место турнирной таблицы чемпионата.

В 1/32 финала текущего турнира коллектив Егора Ярмолюка одолел «Борнмут» со счетом 2:0.

Астон Вилла

Бирмингемский клуб начало сезона полностью провалил. За 4 игры в чемпионате коллектив не только не одержал ни одной победы, но и не забил ни одного гола - на счету «Астон Виллы» нулевые ничьи против «Ньюкасла» и «Эвертона», а также поражения против «Брентфорда» и «Кристалл Пелас». На данный момент «виллианы» имеют 2 балла в активе и занимают предпоследнее место чемпионата.

В 1/32 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» как клуб-участник еврокубков не участвовала.

Личные встречи

В последних пяти поединках между коллективами преимущество имеет «Астон Вилла». На счету «виллианов» 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 победу одержал «Брентфорд» (произошло это в игре АПЛ в этом сезоне).

Интересные факты

  • «Брентфорд» пропустил 7 голов в текущем сезоне АПЛ – 3-й самый худший результат среди всех команд.
  • «Брентфорд» забивал первым в 4 из 5 последних поединках.
  • «Астон Вилла» не отмечается голами в 5-х официальных играх подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.73.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
16 сентября 2025 -
22:00
Астон Вилла
Тотал меньше 3 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Среди 7 главных дивизионов Англии только клуб АПЛ еще не отличился голами
Ювентус – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брентфорд Астон Вилла Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол Егор Ярмолюк
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Футбол | 16 сентября 2025, 00:17 0
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне

Товарищеский поединок носил благотворительный характер

31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ
Футбол | 15 сентября 2025, 17:23 3
31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ
31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ

У середньому за матч чемпіонату команда Рубена набирає по одному очку

ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Бокс | 15.09.2025, 03:10
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Футбол | 15.09.2025, 15:25
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15.09.2025, 01:36
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 27
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 3
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем