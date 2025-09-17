ВАЛЬВЕРДЕ: «Наша работа – доставлять еще больше мячей на Мбаппе»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в стартовом матче Лиги чемпионов:

«Мы выиграли стартовый матч, и это самое главное. У нас получилась хорошая игра. Иногда удаление выбивает тебя из колеи, но в первом тайме мы сыграли значительно лучше, чем во втором. Мы начали с победы, и это самое главное.

Соперник усложнял нам поддержание высокого уровня игры на протяжении всех 90 минут. Также это наша вина, когда мы расслабляемся, когда дела идут хорошо, и думаем, что матч уже выигран, хотя это не так. Мы должны продолжать работать над этим и улучшать свое отношение. Нужно поддерживать его дольше, чем сегодня, чтобы больше наслаждаться матчами и играть спокойнее.

Удаление Карвахаля? Я не буду комментировать это сейчас, потому что мы еще в горячке момента и можем сказать что угодно. Нужно думать спокойно, смотреть повторы и потом делать выводы. Я не люблю говорить о судьях, я сосредоточен на своей команде. Нам нужно продолжать улучшаться. Голы, которые пропустили, были очень хорошо выполнены.

Мбаппе, 50 голов? Приятно видеть, что он продолжает забивать и чувствует себя уверенно. Наша работа – больше снабжать его мячом, давать ему больше вариантов, чем он получает сейчас. Мы должны сосредоточиться на лучшей игре как полузащитники, чтобы у него было больше шансов, чем сейчас».