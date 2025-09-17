Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАЛЬВЕРДЕ: «Наша работа – доставлять еще больше мячей на Мбаппе»
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 03:59 |
18
0

ВАЛЬВЕРДЕ: «Наша работа – доставлять еще больше мячей на Мбаппе»

Хавбек «Реала»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Марселем» на старте ЛЧ

17 сентября 2025, 03:59 |
18
0
ВАЛЬВЕРДЕ: «Наша работа – доставлять еще больше мячей на Мбаппе»
ФК Реал Мадрид. Федерико Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в стартовом матче Лиги чемпионов:

«Мы выиграли стартовый матч, и это самое главное. У нас получилась хорошая игра. Иногда удаление выбивает тебя из колеи, но в первом тайме мы сыграли значительно лучше, чем во втором. Мы начали с победы, и это самое главное.

Соперник усложнял нам поддержание высокого уровня игры на протяжении всех 90 минут. Также это наша вина, когда мы расслабляемся, когда дела идут хорошо, и думаем, что матч уже выигран, хотя это не так. Мы должны продолжать работать над этим и улучшать свое отношение. Нужно поддерживать его дольше, чем сегодня, чтобы больше наслаждаться матчами и играть спокойнее.

Удаление Карвахаля? Я не буду комментировать это сейчас, потому что мы еще в горячке момента и можем сказать что угодно. Нужно думать спокойно, смотреть повторы и потом делать выводы. Я не люблю говорить о судьях, я сосредоточен на своей команде. Нам нужно продолжать улучшаться. Голы, которые пропустили, были очень хорошо выполнены.

Мбаппе, 50 голов? Приятно видеть, что он продолжает забивать и чувствует себя уверенно. Наша работа – больше снабжать его мячом, давать ему больше вариантов, чем он получает сейчас. Мы должны сосредоточиться на лучшей игре как полузащитники, чтобы у него было больше шансов, чем сейчас».

По теме:
Нико КОВАЧ: «Это так больно. Последние 4 минуты для Боруссии были ужасными»
ТУДОР: «Все решилось в конце. Мы в Юве постоянно работаем над менталитетом»
КУРТУА: «Создали много моментов. Реал заслужил большего, чем два пенальти»
Марсель Реал Мадрид Лига чемпионов Федерико Вальверде Килиан Мбаппе
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16 сентября 2025, 07:07 10
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды

Алиссон Сантана заинтересовал «РБ Лейпциг»

В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16 сентября 2025, 19:39 32
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика

В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле

ФОТО. Экс-кипер Динамо и Шахтера задержан при попытке пересечь границу
Футбол | 16.09.2025, 21:01
ФОТО. Экс-кипер Динамо и Шахтера задержан при попытке пересечь границу
ФОТО. Экс-кипер Динамо и Шахтера задержан при попытке пересечь границу
Во Франции вынесли вердикт Забарному после первого матча на Парк де Пренс
Футбол | 17.09.2025, 03:23
Во Франции вынесли вердикт Забарному после первого матча на Парк де Пренс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после первого матча на Парк де Пренс
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем