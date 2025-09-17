ФОТО. Жена Лунина неожиданно вернулась в Украину. Нашла новый клуб для мужа
Анастасия Лунина посетила Ровно
Возлюбленная вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина неожиданно навестила Украину.
Анастасия Лунина отправилась с подругой в Ровно.
В Instagram она показала прогулки, местную кухню и даже клубный автобус ФК «Верес» – пользователи начали шутить, что это – следующий клуб Андрея.
Недавно Анастасия делилась, как вместе с мужем впервые отвела их 3-летнего сына в школу. Она родом из Днепр и по образованию архитектор-дизайнер.
