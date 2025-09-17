Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена Лунина неожиданно вернулась в Украину. Нашла новый клуб для мужа
17 сентября 2025, 02:25
ФОТО. Жена Лунина неожиданно вернулась в Украину. Нашла новый клуб для мужа

Анастасия Лунина посетила Ровно

ФОТО. Жена Лунина неожиданно вернулась в Украину. Нашла новый клуб для мужа
Instagram. Анастасия Лунина

Возлюбленная вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина неожиданно навестила Украину.

Анастасия Лунина отправилась с подругой в Ровно.

В Instagram она показала прогулки, местную кухню и даже клубный автобус ФК «Верес» – пользователи начали шутить, что это – следующий клуб Андрея.

Недавно Анастасия делилась, как вместе с мужем впервые отвела их 3-летнего сына в школу. Она родом из Днепр и по образованию архитектор-дизайнер.

