ФОТО. Жена Лунина неожиданно вернулась в Украину. Нашла новый клуб для мужа

Возлюбленная вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина неожиданно навестила Украину.

Анастасия Лунина отправилась с подругой в Ровно.

В Instagram она показала прогулки, местную кухню и даже клубный автобус ФК «Верес» – пользователи начали шутить, что это – следующий клуб Андрея.

Недавно Анастасия делилась, как вместе с мужем впервые отвела их 3-летнего сына в школу. Она родом из Днепр и по образованию архитектор-дизайнер.