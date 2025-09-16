ВИДЕО. 4 гола за 11 минут. Фантастический матч Ювентуса и Боруссии Д

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 23:34 |
Во втором тайме команды забили уже 5 голов

Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 16 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимает стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команды забили 4 гола за 11 минут. В составе хозяев отличились Йылдыз и Влахович, у гостей забили Нмеча и Коуто. «Пчелы» ведут со счетом 3:2.

Ювентус Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Кенан Йылдыз Душан Влахович Феликс Нмеча
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
