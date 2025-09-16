Лига чемпионов16 сентября 2025, 23:34 |
ВИДЕО. 4 гола за 11 минут. Фантастический матч Ювентуса и Боруссии Д
Во втором тайме команды забили уже 5 голов
Во вторник, 16 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.
Встречу принимает стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Команды забили 4 гола за 11 минут. В составе хозяев отличились Йылдыз и Влахович, у гостей забили Нмеча и Коуто. «Пчелы» ведут со счетом 3:2.
❗️ ВИДЕО. 4 гола за 11 минут. Фантастический матч Ювентуса и Боруссии Д
