Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Англия
19 сентября 2025, 19:46 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:11
1092
10

Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне

Игрок ждет решение по дисквалификации

19 сентября 2025, 19:46 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:11
1092
10
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

По информации BBC, игрок Челси и сборной Украины Михаил Мудрик, который отстранен от футбола из-за допинга, сейчас проводит время в Лондоне.

Сообщается, что Мудрик серьезно относится к вопросам веры и является приверженцем христианства. Михаил регулярно бывает в одной из лондонских церквей.

При этом окружение футболиста сообщило, что Мудрик находится в хорошем психологическом и физическом состоянии.

Вингер не имеет права тренироваться с командой и находиться на базе Челси, но игрок занимается индивидуально и в любой момент готов вернуться на поле.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Легендарный английский футболист может возглавить клуб из Чемпионшипа
ЛЧ не обязательна. Руководство Ман Юнайтед сообщило задачу Амориму
Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19 сентября 2025, 02:50 1
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»

Американец советует Кроуфорду повесить перчатки на гвоздь

Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Футбол | 19 сентября 2025, 18:42 18
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины

Коуч не думает об уходе из национальной команды

Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19.09.2025, 07:12
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Футбол | 19.09.2025, 20:16
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Божа коровка😁
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Шевченко
В РПЦ? Михаил гундяевец, как тут любят говорить некоторые фанаты всем известного клуба
Ответить
0
avk2307
Новінський також туди ходить?
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Bahus
Рубрика анекдот 
Ответить
-3
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Це круто. 🙏З Божою допомогою Мишко всі ці труднощі подолає! 😊
Ответить
-5
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем