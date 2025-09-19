Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне

По информации BBC, игрок Челси и сборной Украины Михаил Мудрик, который отстранен от футбола из-за допинга, сейчас проводит время в Лондоне.

Сообщается, что Мудрик серьезно относится к вопросам веры и является приверженцем христианства. Михаил регулярно бывает в одной из лондонских церквей.

При этом окружение футболиста сообщило, что Мудрик находится в хорошем психологическом и физическом состоянии.

Вингер не имеет права тренироваться с командой и находиться на базе Челси, но игрок занимается индивидуально и в любой момент готов вернуться на поле.