Титулованный европейский клуб хочет звезду Реала. У него огромная зарплата
Давид Алаба может перейти в «Фенербахче»
Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом может покинуть королевский клуб, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, 33-летним футболистом, который летом 2026 года станет свободным агентом, интересуется турецкий «Фенербахче».
В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что зарплата Алабы в «Реале» составляет 22 миллиона евро в год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук видит как минимум три кандидатуры на пост наставника главной команды страны
Количество сенсаций на этом чемпионате мира зашкаливает