Испания
16 сентября 2025, 17:52
Титулованный европейский клуб хочет звезду Реала. У него огромная зарплата

Давид Алаба может перейти в «Фенербахче»

Титулованный европейский клуб хочет звезду Реала. У него огромная зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом может покинуть королевский клуб, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, 33-летним футболистом, который летом 2026 года станет свободным агентом, интересуется турецкий «Фенербахче».

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что зарплата Алабы в «Реале» составляет 22 миллиона евро в год.

