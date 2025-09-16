ФОТО. Вручена награда одному из лучших бомбардиров ЛЧ сезона 2024/25
Сэру Гирасси получил памятную статуэтку
29-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси накануне старта Лиги чемпионов получил награду за прошлый сезон европейского турнира.
Игроку вручили статуэтку как одному из лучших в Лиге чемпионов-2024/25.
Форвард в составе «Боруссии» за 14 поединков забил 13 мячей в турнире, разделив первую строчку с бразильцем Рафиньей из «Барселоны».
Напомним, что 16 сентября начнется новый сезон Лиги чемпионов – в первом туре «Боруссия» Дортмунд вместе с Гирасси сыграет с «Ювентусом».
ФОТО. Вручена награда одному из лучших бомбардиров ЛЧ сезона 2024/25
Serhou Guirassy, 24/25 UCL 𝓣𝓸𝓹 𝓢𝓬𝓸𝓻𝓮𝓻. 🏆 pic.twitter.com/2rz5ggTaIh— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 15, 2025
That’s what you call “True Love.” 😚🇬🇳 pic.twitter.com/PwjU43Ldji— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович отметил Твердохлеба
Экс-защитник «сине-желтых» был немногословен в выборе наставника для сборной Украины