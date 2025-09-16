29-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси накануне старта Лиги чемпионов получил награду за прошлый сезон европейского турнира.

Игроку вручили статуэтку как одному из лучших в Лиге чемпионов-2024/25.

Форвард в составе «Боруссии» за 14 поединков забил 13 мячей в турнире, разделив первую строчку с бразильцем Рафиньей из «Барселоны».

Напомним, что 16 сентября начнется новый сезон Лиги чемпионов – в первом туре «Боруссия» Дортмунд вместе с Гирасси сыграет с «Ювентусом».

ФОТО. Вручена награда одному из лучших бомбардиров ЛЧ сезона 2024/25

Serhou Guirassy, 24/25 UCL 𝓣𝓸𝓹 𝓢𝓬𝓸𝓻𝓮𝓻. 🏆 pic.twitter.com/2rz5ggTaIh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 15, 2025