ФОТО. Вручена награда одному из лучших бомбардиров ЛЧ сезона 2024/25

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 14:44 | Обновлено 16 сентября 2025, 14:53
Сэру Гирасси получил памятную статуэтку

Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

29-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси накануне старта Лиги чемпионов получил награду за прошлый сезон европейского турнира.

Игроку вручили статуэтку как одному из лучших в Лиге чемпионов-2024/25.

Форвард в составе «Боруссии» за 14 поединков забил 13 мячей в турнире, разделив первую строчку с бразильцем Рафиньей из «Барселоны».

Напомним, что 16 сентября начнется новый сезон Лиги чемпионов – в первом туре «Боруссия» Дортмунд вместе с Гирасси сыграет с «Ювентусом».

Серу Гирасси Боруссия Дортмунд Лига чемпионов фото лучший бомбардир
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
