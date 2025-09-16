Терпение лопнуло. Реал отправит официальную жалобу в УЕФА из-за Барселоны

Мадридский «Реал» планирует в ближайшее время отправить в УЕФА официальную жалобу из-за судейства в чемпионате Испании. «Сливочные» считают, что арбитры слишком часто неоправданно наказывают мадридский клуб, но прощают аналогичные нарушения главному конкуренту – «Барселоне».

Аналитический отдел «Реала» проанализировал матчи испанской Ла Лиге в XXI веке и пришел к выводу, что соперники каталонского клуба получили 65 незаслуженных удалений, что повлияло на итоговый результат многих матчей и помогло «Барселоне» набрать больше важных баллов.

В то же время, «сливочные» посчитали, что соперникам «Реала» красные показывали наоборот намного меньше, чем были должны. По информации Tiempo de Juego, в Мадриде подготовили детальный анализ, демонстрирующий, по их мнению, систематические судейские ошибки. Этот отчет будет отправлен в соответствующие комитеты УЕФА.

В нынешнем сезоне «Реал» набрал десять баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» разместилась на второй позиции – в активе каталонского клуба на два пункта меньше.