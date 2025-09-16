Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 сентября 2025, 13:54 | Обновлено 16 сентября 2025, 14:34
Терпение лопнуло. Реал отправит официальную жалобу в УЕФА из-за Барселоны

В Мадриде считают, что арбитры слишком благосклонно относятся к каталонскому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine.

Мадридский «Реал» планирует в ближайшее время отправить в УЕФА официальную жалобу из-за судейства в чемпионате Испании. «Сливочные» считают, что арбитры слишком часто неоправданно наказывают мадридский клуб, но прощают аналогичные нарушения главному конкуренту – «Барселоне».

Аналитический отдел «Реала» проанализировал матчи испанской Ла Лиге в XXI веке и пришел к выводу, что соперники каталонского клуба получили 65 незаслуженных удалений, что повлияло на итоговый результат многих матчей и помогло «Барселоне» набрать больше важных баллов.

В то же время, «сливочные» посчитали, что соперникам «Реала» красные показывали наоборот намного меньше, чем были должны. По информации Tiempo de Juego, в Мадриде подготовили детальный анализ, демонстрирующий, по их мнению, систематические судейские ошибки. Этот отчет будет отправлен в соответствующие комитеты УЕФА.

В нынешнем сезоне «Реал» набрал десять баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» разместилась на второй позиции – в активе каталонского клуба на два пункта меньше.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона УЕФА судьи (арбитры)
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
OKs100
Барселона должна подать встречный иск. Всем очевидно, что судьи всегда на стороне Реала.
