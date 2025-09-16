Барселона готовит коллаборацию с известным певцом на Эль Классико

Каталонская «Барселона» благодаря сотрудничеству с музыкальной платформой Spotify намерена начать коллаборацию с известным британским певцом Эдом Шираном.

«Сине-гранатовые» планируют разработать уникальную форму к матчу с мадридским «Реалом», который состоится 26 октября в рамках Ла Лиги. Эмблема певца будет размещена по центру футболки на месте спонсорства.

Уже не первый год каталонский клуб занимается подобной акцией перед Эль Класико. Ранее «Барселона» на матче с «Реалом» запускала коллаборации с такими исполнителями: Дрейк, Розалия, Кароль Джи, группа The Rolling Stones, группа Coldplay и рэпер Трэвис Скотт.

После первых четырех туров Ла Лиги «Барселона» оформила три победы и однажды сыграла вничью. Команда с 10 очками занимает второе место.