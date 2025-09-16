Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона готовит коллаборацию с известным певцом на Эль Классико
Испания
16 сентября 2025, 11:34 | Обновлено 16 сентября 2025, 11:37
Каталонцы хотят разработать форму совместно с Эдом Шираном

Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» благодаря сотрудничеству с музыкальной платформой Spotify намерена начать коллаборацию с известным британским певцом Эдом Шираном.

«Сине-гранатовые» планируют разработать уникальную форму к матчу с мадридским «Реалом», который состоится 26 октября в рамках Ла Лиги. Эмблема певца будет размещена по центру футболки на месте спонсорства.

Уже не первый год каталонский клуб занимается подобной акцией перед Эль Класико. Ранее «Барселона» на матче с «Реалом» запускала коллаборации с такими исполнителями: Дрейк, Розалия, Кароль Джи, группа The Rolling Stones, группа Coldplay и рэпер Трэвис Скотт.

После первых четырех туров Ла Лиги «Барселона» оформила три победы и однажды сыграла вничью. Команда с 10 очками занимает второе место.

Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига спонсоры
Андрей Витренко Источник: Marca
