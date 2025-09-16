Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 11:33 | Обновлено 16 сентября 2025, 11:40
Форвард украинского клуба будет наказан из-за удаления и грубой игры

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о санкциях, которые ждут Дениса Ндукве

Instagram. Денис Ндукве

Форвард ровенского «Вереса» Денис Ндукве будет серьезно наказан из-за грубой игры против соперника и удаления в матче чемпионата Украины. Об этом сообщил президент клуба Иван Надеин.

В поединке пятого тура Премьер-лиги против «Кудровки» (2:0) 25-летний футболист нарушил правила, когда проиграл дуэль в воздухе, после чего целенаправленно ударил соперника и получил красную карточку.

Ндукве будет дисквалифицирован на несколько матчей, однако окончательное решение по этому эпизоду будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Кроме того, форвард получит наказание и от «Вереса».

«Штраф точно будет. У нас такой эпизод был с Марком Мрвальевичем. За отмашку. Мне непонятно решение Ндукве. Мы с тренером об этом говорили. Денис – достаточно уравновешенный, умеренный. Но что там с ним произошло – странное решение, – сказал президент «Вереса».

Кроме того, он подтвердил, что за подобные инциденты футболиста оштрафуют на часть зарплаты.

Во время летнего трансферного окна Ндукве перебрался в ровенский клуб из полтавской «Ворсклы» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Назван лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Известный эксперт назвал главную проблему футболистов Динамо
