ВИДЕО. Игрок Вереса удален за целенаправленный удар соперника
Неспортивное поведение от Дениса Ндукве
12 сентября в 18:00 стартовал матч пятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» – «Кудровка».
Команды встретились на арене «Авангард» в Ровно.
Первый тайм выиграли хозяева, которые пробили ворота соперника на 7-й минуте. Увеличить преимущество «Вереса» удалось после перерыва, когда голкипер гостей не совсем удачно сыграл на выходе.
При счете 2:0 на 57-й минуте матча игрок «Вереса» Денис Ндукве умудрился получить прямое удаление за неспортивное поведение. После верховой дуэли Денис решил отомстить сопернику и целенаправленно ударил оппонента по ноге.
