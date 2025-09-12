Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Игрок Вереса удален за целенаправленный удар соперника
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 19:34 | Обновлено 12 сентября 2025, 19:39
Неспортивное поведение от Дениса Ндукве

НК Верес. Денис Ндукве

12 сентября в 18:00 стартовал матч пятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» – «Кудровка».

Команды встретились на арене «Авангард» в Ровно.

Первый тайм выиграли хозяева, которые пробили ворота соперника на 7-й минуте. Увеличить преимущество «Вереса» удалось после перерыва, когда голкипер гостей не совсем удачно сыграл на выходе.

При счете 2:0 на 57-й минуте матча игрок «Вереса» Денис Ндукве умудрился получить прямое удаление за неспортивное поведение. После верховой дуэли Денис решил отомстить сопернику и целенаправленно ударил оппонента по ноге.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
