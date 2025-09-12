12 сентября в 18:00 стартовал матч пятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» – «Кудровка».

Команды встретились на арене «Авангард» в Ровно.

Первый тайм выиграли хозяева, которые пробили ворота соперника на 7-й минуте. Увеличить преимущество «Вереса» удалось после перерыва, когда голкипер гостей не совсем удачно сыграл на выходе.

При счете 2:0 на 57-й минуте матча игрок «Вереса» Денис Ндукве умудрился получить прямое удаление за неспортивное поведение. После верховой дуэли Денис решил отомстить сопернику и целенаправленно ударил оппонента по ноге.

ВИДЕО. Игрок Вереса удален за целенаправленный удар соперника