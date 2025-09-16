Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 сентября 2025, 01:14
Реал возглавляет рейтинг Ла Лиги по количеству иностранных игроков в клубе

Сразу за королевским клубом в списке идет другая мадридская команда – «Атлетико»

Реал возглавляет рейтинг Ла Лиги по количеству иностранных игроков в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt. Был отсортирован список команд испанской Ла Лиги по количеству иностранных футболистов, выступающих за них в сезоне 2025/26.

Наибольшее количество легионеров присутствует в двух мадридских командах. «Реал» имеет 18 иностранцев, «Атлетико» – 16.

Наименьшее количество, что неудивительно, имеет «Атлетик» из Бильбао – 3.

Количество иностранных футболистов в клубах Ла Лиги сезона 2025/26

  • 18 – Реал
  • 16 – Атлетико
  • 15 – Севилья, Овьедо
  • 14 – Вильярреал, Жирона
  • 13 – Райо Вальекано
  • 12 – Бетис
  • 11 – Валенсия, Эльче
  • 10 – Барселона, Алавес
  • 9 – Реал Сосьедад, Мальорка, Хетафе
  • 8 – Сельта
  • 7 – Эспаньол, Леванте
  • 4 – Осасуна
  • 3 – Атлетик
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Атлетико Мадрид статистика Атлетик Бильбао Transfermarkt
