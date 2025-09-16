Реал возглавляет рейтинг Ла Лиги по количеству иностранных игроков в клубе
Сразу за королевским клубом в списке идет другая мадридская команда – «Атлетико»
Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt. Был отсортирован список команд испанской Ла Лиги по количеству иностранных футболистов, выступающих за них в сезоне 2025/26.
Наибольшее количество легионеров присутствует в двух мадридских командах. «Реал» имеет 18 иностранцев, «Атлетико» – 16.
Наименьшее количество, что неудивительно, имеет «Атлетик» из Бильбао – 3.
Количество иностранных футболистов в клубах Ла Лиги сезона 2025/26
- 18 – Реал
- 16 – Атлетико
- 15 – Севилья, Овьедо
- 14 – Вильярреал, Жирона
- 13 – Райо Вальекано
- 12 – Бетис
- 11 – Валенсия, Эльче
- 10 – Барселона, Алавес
- 9 – Реал Сосьедад, Мальорка, Хетафе
- 8 – Сельта
- 7 – Эспаньол, Леванте
- 4 – Осасуна
- 3 – Атлетик
🛂 Real Madrid y Atlético son los equipos con más futbolistas extranjeros en Primera División. En el caso del conjunto blanco, solo el 18% de la plantilla es nacional.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 15, 2025
ℹ️ https://t.co/0MVTksI2VZ#RealMadrid #AtleticoMadrid #LaLiga pic.twitter.com/9thMmGvOQ2
