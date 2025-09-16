Реал возглавляет рейтинг Ла Лиги по количеству иностранных игроков в клубе

Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt. Был отсортирован список команд испанской Ла Лиги по количеству иностранных футболистов, выступающих за них в сезоне 2025/26.

Наибольшее количество легионеров присутствует в двух мадридских командах. «Реал» имеет 18 иностранцев, «Атлетико» – 16.

Наименьшее количество, что неудивительно, имеет «Атлетик» из Бильбао – 3.

Количество иностранных футболистов в клубах Ла Лиги сезона 2025/26

18 – Реал

16 – Атлетико

15 – Севилья, Овьедо

14 – Вильярреал, Жирона

13 – Райо Вальекано

12 – Бетис

11 – Валенсия, Эльче

10 – Барселона, Алавес

9 – Реал Сосьедад, Мальорка, Хетафе

8 – Сельта

7 – Эспаньол, Леванте

4 – Осасуна

3 – Атлетик